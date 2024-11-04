Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО

В День народного единства глава государства на Красной площади возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем пообщался с волонтерами и юными активистами.
Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее.
Активистка ОНФ из ДНР Сабина Сулейманова (16 лет) рассказала Путину, что ее отец — командир батареи — погиб в ходе специальной военной операции. По словам Сабины, он нес службу с 2014 года.
«Как только узнал, что такое случилось, сразу стал за Донецк, за Россию», — сказала девушка. «На таких людях, как твой папа, Россия и держится», — ответил Путин.
Сама Сабина сейчас учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, посещает пункты временного размещения жителей.
Одиннадцатилетний Кирилл из Омска рассказал президенту, что его папа был посмертно награжден орденом Мужества. Отец мальчика погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года.
«Наша семья вместе с комитетом (семей воинов Отечества — ред.) помогает другим семьям, привлекая их на разные мероприятия, такие как фотосессии, совместный отдых, высадка аллеи памяти и мастер-классы. И, конечно, разная гуманитарная помощь солдатам», — рассказал Кирилл. Сейчас мальчик живет с мамой и трехлетней младшей сестрой.
Кроме того, президент пообщался с активистом поискового отряда «Китежъ», который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Президент поинтересовался работой активистов, поблагодарил их за работу и пожал руку представителю отряда.