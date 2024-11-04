Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО

Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее.