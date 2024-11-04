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Глава СК заступился за новосибирцев из аварийного дома на улице Марата

Жильцы опасаются обрушения здания 1936 года.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Быстрыкин ждет доклад о проверке по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Первомайском районе Новосибирска.

— В Информационный центр СК России обратилась жительница многоквартирного дома по улице Марата. Несмотря на многочисленные обращения, до настоящего времени строение не было признано аварийным. Здание 1936 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии из-за значительного износа инженерных систем, неисправности печного оборудования, разрушения фундамента и деформации несущих конструкций, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

В публикации подчеркнули, что в настоящее время новосибирцы вынуждены проживать в небезопасных условиях, опасаясь обрушения ветхого жилья.

Напомним, что накануне Александра Бастрыкина заинтересовали новосибирцы, живущие в доме с разрушенной крышей на улице Тельмана. К слову, данное здание также не признают аварийным.

СК