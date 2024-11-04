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Группа Лила Уэйна Hot Boy$ воссоединилась на фестивале Lil Weezyana Fest

Хип-хоп-группа из Нового Орлеана Hot Boy$, в состав которой входят рэперы B.G., Juvenile, Turk и Лил Уэйн, воссоединилась на сцене фестиваля Lil Weezyana Fest. Это стало первым выступлением коллектива с 2008 года.

Источник: Звук

Хип-хоп-группа из Нового Орлеана Hot Boy$, в состав которой входят рэперы B.G., Juvenile, Turk и Лил Уэйн, воссоединилась на сцене фестиваля Lil Weezyana Fest. Это стало первым выступлением коллектива с 2008 года.

На фестивале Hot Boy$ исполнили свои популярные песни, в частности Neighborhood Superstar (1997), I Need A Hot Girl (1999) и Bling Bling (1999). Также участники группы выступили со своими сольными треками, пишет Complex.

Ранее Лил Уэйн рассказал в соцсетях о своих переживаниях по поводу того, что он не будет выступать в перерыве матча за Суперкубок в 2025 году. Знаковое мероприятие пройдет в Новом Орлеане, родном городе музыканта, однако его хедлайнером станет Кендрик Ламар.