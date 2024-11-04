Группа Лила Уэйна Hot Boy$ воссоединилась на фестивале Lil Weezyana Fest

Ранее Лил Уэйн рассказал в соцсетях о своих переживаниях по поводу того, что он не будет выступать в перерыве матча за Суперкубок в 2025 году. Знаковое мероприятие пройдет в Новом Орлеане, родном городе музыканта, однако его хедлайнером станет Кендрик Ламар.