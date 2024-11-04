Десять территориальных комиссий по выборам президента образовали в Минске

Решение об образовании в столице 10 территориальных комиссий по выборам президента было принято на совместном заседании президиума Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома. Все комиссии сформировали в максимальном составе. В Минскую городскую комиссию вошли 13 членов, в каждую из девяти районных — по 11.