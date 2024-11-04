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Десять территориальных комиссий по выборам президента образовали в Минске

ЦИК: 153 территориальных комиссии будут сформированы к выборам президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Минске образовали десять территориальных комиссий по выборам президента, сообщает агентство «Минск-Новости».

Решение об образовании в столице 10 территориальных комиссий по выборам президента было принято на совместном заседании президиума Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома. Все комиссии сформировали в максимальном составе. В Минскую городскую комиссию вошли 13 членов, в каждую из девяти районных — по 11.

Отмечается, что в состав избиркомов были выдвинуты представители всех политических партий, а также представители общественных объединений — БСЖ, БРСМ, профсоюзных структур.

При этом в ЦИК сообщили, что для проведения выборов президента Беларуси в республике сформируют всего 153 территориальных комиссии.

Отмечается, что в комиссии выдвинуты 1725 представителя. Больше всего — от политических партий и других общественных объединений. Также от граждан путем подачи заявлений выдвинуты 443 человека, от трудовых коллективов — 103 представителя.

Образование территориальных комиссий будет завершат 6 ноября.

Напомним, выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.