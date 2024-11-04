Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024

Отопление отключат в двух округах Иркутска 5 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты будут работать на участках, чтобы не допустить аварийные ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Карла Либкнехта, 242, Цимлянская, 23, Ивана Франко, 6 и на бульваре Рябикова, 62, — рассказывает оператор.

Работы начнутся с самого утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся к девяти часам утра, закончатся лишь к вечеру. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенник пытался продать несуществующее авто студенту из Бурятии. Сейчас следователи завели уголовное дело.