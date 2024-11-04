Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты будут работать на участках, чтобы не допустить аварийные ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Карла Либкнехта, 242, Цимлянская, 23, Ивана Франко, 6 и на бульваре Рябикова, 62, — рассказывает оператор.
Работы начнутся с самого утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся к девяти часам утра, закончатся лишь к вечеру. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
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