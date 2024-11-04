Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 5 ноября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты будут работать на участках, чтобы не допустить аварийные ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.