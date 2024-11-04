Синоптики оценили вероятность снега в Калининграде в ближайшую неделю

Циклон «Нелли» принес первый снег, припорошив запад России. В Калининградской области, впрочем, обошлось без осадков, хоть и похолодало. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», у нас в регионе пока снег не ждем.
«Нашему региону в обозримой для прогнозов перспективе (7−10 дней) осадки в виде снега не грозят (как и в целом существенные осадки) ввиду преобладания антициклона с относительно теплой погодой», — говорится в сообщении.
По предварительным прогнозам, зимняя погода к нам не спешит и в ближайшие недели снега и сильных холодов не будет.