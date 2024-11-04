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Синоптики оценили вероятность снега в Калининграде в ближайшую неделю

Циклон «Нелли» уже припорошил запада России.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 88% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Циклон «Нелли» принес первый снег, припорошив запад России. В Калининградской области, впрочем, обошлось без осадков, хоть и похолодало. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», у нас в регионе пока снег не ждем.

«Нашему региону в обозримой для прогнозов перспективе (7−10 дней) осадки в виде снега не грозят (как и в целом существенные осадки) ввиду преобладания антициклона с относительно теплой погодой», — говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, зимняя погода к нам не спешит и в ближайшие недели снега и сильных холодов не будет.