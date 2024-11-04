Синоптики оценили вероятность снега в Калининграде в ближайшую неделю

Циклон «Нелли» принес первый снег, припорошив запад России. В Калининградской области, впрочем, обошлось без осадков, хоть и похолодало. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», у нас в регионе пока снег не ждем.