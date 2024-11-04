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Сильный ветер до 20 метров в секунду накроет Новосибирск ночью 5 ноября

Сибиряков призывают быть осторожными.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 88% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Сиб.фм

Сотрудники МЧС отправили жителям Новосибирска и области о надвигающемся сильном ветре. В сообщении написано следующее:

«Сильный ветер до 20 метров в секунду накроет Новосибирск ночью 5 ноября».

Стоит отметить, что сибиряков призывают быть осторожными.

Напомним, что сюрпризы от погоды в Новосибирской области не большая редкость. Летом неоднократно погода удивляла осадками в виде града. Осень же идет относительно без снегопадов, дождей также практически нет. Зима же по прогнозам синоптиков, будет теплой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец поймал щуку весом почти 15 килограммов.