В РЦП объяснили слова патриарха насчет допустимости смертной казни

РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние.
Библия не запрещает.
Христианская церковь никогда не осуждала смертную казнь как что-то недопустимое, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев».
«Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел [ее]», — отметил патриарх.
По его мнению, Библия не запрещает смертную казнь. Он аргументировал это словами из Нового завета о том, что «зло надо удалять из своей среды».
«В слове Божием есть такие слова: “Измите злаго от вас самех”. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх.
Он добавил, что в Священном Писании напрямую ничего не говорится против смертной казни. По мнению патриарха, авторы, если бы хотели, могли бы оставить указания на этот счет, использовав в качестве примера несправедливое убийство Иисуса. Однако апостолы этого не сделали.
«Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь», — уточнил патриарх Кирилл.
Говоря об отношении РПЦ к смертной казни сейчас, патриарх указал, что церковь это «никогда не осуждала», если все проходит по закону, но и в то же время «нигде смертную казнь не приветствовала». В современной России ~надо ориентироваться на уровень преступности в стране~, считает патриарх. Если он и так падает, то нужды в казнях нет.
«Общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует в целом ряде случаев преступлению, и если само осуществление смертной казни плохо влияет на общественную нравственность», — подчеркнул патриарх.
Он также напомнил о наличии в России пожизненного заключения. Патриарх отметил, что это тоже страшное наказание.
«У нас сейчас пожизненное заключение? Пусть будет так. Только не знаю, что для человека лучше», — порассуждал патриарх.
В то же время, по его личному мнению, ~каждому преступнику нужно оставить шанс на покаяние~. Патриарх уточнил, что лично исповедовал пожизненно заключенных. Особенно ему запомнился один из них, который исповедовался так, как никто другой в его практике священнослужителя.
«Конечно, было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни. Однако пускай этим занимаются те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания», — подытожил свой ответ патриарх.
В РПЦ после его выступления заявили, что позиция церкви остается неизменной. Зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе указал, что РПЦ приветствует пожизненное заключение как возможность для раскаяния.
«Исторически церковь не являлась структурой, которая непосредственно требовала отмены смертной казни Церковь всегда свидетельствовала о том, что отмена смертной казни открывает возможность для пастырской работы с теми преступниками, которые осуждены к высшей мере наказания, то есть к пожизненному заключению, некоторые из них могут раскаяться», — пояснил Кипшидзе.
Он добавил, что ~сейчас в России нет причин для возвращения смертной казни.~ Церковь поводов для новых дискуссий на этот счет не видит.
«Смертная казнь бессмысленна».
Смертная казнь фактически запрещена в России с 1997 года, поскольку тогда власти страны подписали соответствующий протокол к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (однако не ратифицировали его). В 1999-ом Конституционный суд государства запретил выносить смертные приговоры без присяжных, а в 2009-ом — в принципе. Последний смертный приговор привели в исполнение в 1996 году, когда расстреляли серийного убийцу Сергея Головкина (прозвище Фишер). Несмотря на мораторий, смертная казнь как мера наказания прописана в ст. 59 УК за особо тяжкие преступления против жизни, должна проводиться «непублично путем расстрела».
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин осенью 2022 года заявил, что смертную казнь ~можно вернуть только через принятие новой Конституции.~ Речь не о поправках, уточнял председатель, а именно о принятии нового Основного закона. Просто референдум на эту тему или какой-то федеральный закон снять мораторий не в силах.
«Если готовы [на такие перемены] те авторы, которые выступают за это, то, что называется, флаг им в руки», — сообщил Зорькин.
Летом 2024 года Зорькин назвал мораторий на смертную казнь в России примером части законодательства, которое не стоит менять, несмотря на какие-то изменения вокруг.
«Как угрозы, против которых направлены меры, “подвижны”, столь же “подвижными” могут быть и меры, направленные на противодействие им Но есть и пределы такой “подвижности”. Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — разъяснил председатель.
Президент России Владимир Путин прямо выступил против возвращения казней еще в 2007 году.
«Я считаю, что смертная казнь бессмысленна и контрпродуктивна. Бессмысленность смертной казни доказана тысячелетней историей человечества и современной цивилизации», — подчеркнул российский лидер.
Позже, в конце 2022 года, Путин кратко отмечал, что для возвращения казни придется менять Конституцию, поэтому его личная позиция «не поменялась в этом смысле».