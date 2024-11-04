В РЦП объяснили слова патриарха насчет допустимости смертной казни

Говоря об отношении РПЦ к смертной казни сейчас, патриарх указал, что церковь это «никогда не осуждала», если все проходит по закону, но и в то же время «нигде смертную казнь не приветствовала». В современной России ~надо ориентироваться на уровень преступности в стране~, считает патриарх. Если он и так падает, то нужды в казнях нет.