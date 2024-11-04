Очередь на Крымском мосту почти утроилась — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. К вечеру понедельника в очереди перед въездом на Крымский мост снова начала быстро скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.