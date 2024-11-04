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Очередь на Крымском мосту почти утроилась — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. К вечеру понедельника в очереди перед въездом на Крымский мост снова начала быстро скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра 200 машин. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.