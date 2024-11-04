Очередь на Крымском мосту почти утроилась — сколько ждать проезда

«По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра 200 машин. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.