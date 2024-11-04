«Сначала расселят лошадей, а потом — зубров». Минлесхоз рассказал о расселении тарпанов в Беларуси

В министерстве пояснили, что дикие лошади должны «расчистить» пойму Западной Березины от разросшегося бурьяна, чтобы там смог обитать целый ряда животных открытых пойменных местообитаний, в частности, ржанкообразные и гусеобразные. Кроме того, такой метод восстановления открытых местообитаний хотят опробовать и для восстановления зарастающего тетеревиного тока.