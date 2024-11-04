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«Сначала расселят лошадей, а потом — зубров». Минлесхоз рассказал о расселении тарпанов в Беларуси

Минлесхоз: 30 тарпанов привезли для расселения в дикой природе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь привезли 30 тарпанов для расселения в дикой природе, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Так, в рамках реализации проекта по расширению территории обитания популяции тарпановидной лошади в республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский» и восстановлению открытых местообитаний в пойме реки Западная Березина в Беларусь привезли 30 тарпанов.

В министерстве пояснили, что дикие лошади должны «расчистить» пойму Западной Березины от разросшегося бурьяна, чтобы там смог обитать целый ряда животных открытых пойменных местообитаний, в частности, ржанкообразные и гусеобразные. Кроме того, такой метод восстановления открытых местообитаний хотят опробовать и для восстановления зарастающего тетеревиного тока.

— Следующим этапом станет переселение на восстановленные пойменные луга зубров из основного местообитания, находящегося в центре Налибокского заказника, — прокомментировали в Минлесхозе.

К слову, аналогичные проекты по расселению тарпановидных лошадей уже реализовали в заказнике «Споровский», Беловежской пуще и других.

Также Минлесхоз сказал о росте численности медведей: «Основная часть — на севере, но продвигаются к центру Беларуси».

А еще Минлесхоз Беларуси раскрыл заработки на охотничьих турах в страну.