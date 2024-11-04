«Сначала расселят лошадей, а потом — зубров». Минлесхоз рассказал о расселении тарпанов в Беларуси

В Беларусь привезли 30 тарпанов для расселения в дикой природе, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Так, в рамках реализации проекта по расширению территории обитания популяции тарпановидной лошади в республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский» и восстановлению открытых местообитаний в пойме реки Западная Березина в Беларусь привезли 30 тарпанов.
В министерстве пояснили, что дикие лошади должны «расчистить» пойму Западной Березины от разросшегося бурьяна, чтобы там смог обитать целый ряда животных открытых пойменных местообитаний, в частности, ржанкообразные и гусеобразные. Кроме того, такой метод восстановления открытых местообитаний хотят опробовать и для восстановления зарастающего тетеревиного тока.
— Следующим этапом станет переселение на восстановленные пойменные луга зубров из основного местообитания, находящегося в центре Налибокского заказника, — прокомментировали в Минлесхозе.
К слову, аналогичные проекты по расселению тарпановидных лошадей уже реализовали в заказнике «Споровский», Беловежской пуще и других.
Также Минлесхоз сказал о росте численности медведей: «Основная часть — на севере, но продвигаются к центру Беларуси».
А еще Минлесхоз Беларуси раскрыл заработки на охотничьих турах в страну.