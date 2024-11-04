Таллахасси
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Канопацкой на пост президента

ЦИК: инициативная группа по выдвижения Канопацкой на пост президента зарегистрирована.

Источник: Комсомольская правда

Центральной избирательной комиссией зарегистрирована инициативная группа Анны Канопацкой для выдвижения кандидатом в президенты, сообщило 4 ноября БелТА.

Так, в понедельник, 4 ноября, на заседании ЦИК зарегистрировали инициативную группу по сбору подписей избирателей в поддержку Анны Канопацкой, которая претендует на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси.

Напомним, выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

Еще ЦИК сообщил, что 153 территориальных комиссии будут сформированы к выборам президента Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.