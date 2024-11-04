ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Канопацкой на пост президента

Центральной избирательной комиссией зарегистрирована инициативная группа Анны Канопацкой для выдвижения кандидатом в президенты, сообщило 4 ноября БелТА.
Так, в понедельник, 4 ноября, на заседании ЦИК зарегистрировали инициативную группу по сбору подписей избирателей в поддержку Анны Канопацкой, которая претендует на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси.
Напомним, выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.
Еще ЦИК сообщил, что 153 территориальных комиссии будут сформированы к выборам президента Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.