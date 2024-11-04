Восемь «И», Год добрых дел, «Новый Ростов» и Левобережье: Чем запомнился Василий Голубев на посту губернатора Ростовской области

Теперь же правительство может переехать в другой район — «Новый Ростов», который появится на месте старого аэропорта по проспекту Шолохова. Он также будет включать жилые дома и объекты инфраструктуры. В этом году в здании аэропорта открылся Центральный автовокзал, который призван заменить старый автовокзал, расположенный рядом с парком им. Н. Островского, и разгрузить город от габаритного транспорта.