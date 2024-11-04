Восемь «И», Год добрых дел, «Новый Ростов» и Левобережье: Чем запомнился Василий Голубев на посту губернатора Ростовской области

Более 14 лет губернатор Ростовской области Василий Голубев руководил регионом. Назначенный на этот пост еще в 2010 году, политик после этого дважды был избран на ту же должность жителями. И в понедельник, 4 ноября, Василий Юрьевич заявил, что покидает свой пост.
— Уважаемые земляки! Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — заявил он в своем телеграм-канале.
Чем запомнился глава региона за 14 лет у руля? Собрали несколько проектов, которые у всех на слуху, и по которым запомнился Василий Голубев как губернатор Ростовской области.
При губернаторе Василии Голубеве активно ведется освоение левого берега Дона. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области Как губернатор Ростовской области Василий Голубев формировал команду.
Василий Голубев, который официально занял пост губернатора Ростовской области в июне 2010 года, сменил команду, часть которой до сих пор сопровождает управленца. Некоторые работали вместе с донским губернатором со времен, когда он был главой Ленинского района Московской области и вице-губернатором МО.
Василий Юрьевич сразу отправил в отставку пятерых замов команды своего предшественника Владимира Чуба. Призвал к себе прежних соратников, в том числе заместителя по соцвопросам в Ленинском районе Московской области Вадима Артемова, гендиректора ОАО «Танаис» Виктора Гончарова, вернул уволенного предыдущим губернатором министра сельского хозяйства Вячеслава Василенко, вице-губернатором стал Сергей Горбань, который был замом Василия Голубева еще в Подмосковье.
Глава региона часто бывает с визитами в Таганроге. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области «Восемь “И” губернатора Ростовской области.
Василий Голубев заложил принцип «Восемь “И” губернатора. Причем сначала их было семь:
— Это слагаемые формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие Ростовской области: инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации и инициатива. Эти равнозначные приоритеты способны сделать аксиомой цель «Ростовская область — регион-лидер». Для этого потребуется не год и не два. Мы с вами реалисты. Но очень важно за ежедневной рутиной видеть эту главную цель, — заметил глава региона.
13 декабря 2022 года в своем «Инвестиционном послании» Василий Голубев заявил:
— В условиях внешних санкций считаю обоснованным дополнить концепцию восьмым И — импортозамещение. Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы.
Восемь губернаторских «И» делают ставки на инновации. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
Приведем несколько примеров промежуточных итогов этой работы.
Как результат, в регионе активно развивается IT-кластер, например, строится завод «Бештау», где будут производить отечественные ноутбуки. Холдинг «Ростсельмаш» открыл новый завод по производству тракторов. Специальность «Беспилотные системы и технологии» внедрена в донские вузы. Регион налаживает торговые, образовательные, научные и культурные связи с зарубежными партнерами. Например, с Китаем.
Строительство районов «Новый Ростов» и «Левобережный».
Еще в первый год работы Василия Голубева на посту губернатора Ростовской области его первый заместитель Сергей Горбань озвучил идею главы региона о переносе областной администрации на левый берег Дона. Эта инициатива должна была высвободить те помещения, которые сейчас занимает в центре Ростова правительство региона, а тогда еще коллегия администрация Ростовской области.
Ростовская область вступила в содружество «Донбасс». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
Сегодня правительство РО находится также в центре города, но был дан старт освоению левого берега Дона, где строятся жилые многоэтажки, появятся и объекты инфраструктуры.
Теперь же правительство может переехать в другой район — «Новый Ростов», который появится на месте старого аэропорта по проспекту Шолохова. Он также будет включать жилые дома и объекты инфраструктуры. В этом году в здании аэропорта открылся Центральный автовокзал, который призван заменить старый автовокзал, расположенный рядом с парком им. Н. Островского, и разгрузить город от габаритного транспорта.
Аэропорт «Платов» и стадион «Ростов Арена».
Столь крупные изменения, как строительство двух новых районов связано с событиями прошлого десятилетия. В 2018 году Россия принимала Чемпионат мира по футболу. Спортивные баталии проходили и в Ростове-на-Дону, куда приехали тысячи туристов. К началу ЧМ-2018 был построен и начал свою работу международный аэропорт «Платов», построенный в Аксайском районе, за пределами Ростова. И площади старого аэропорта в Первомайском районе освободились.
Компании борются за возможность попасть в «губернаторскую сотню» инвестпроектов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
При этом тумблером к развитию левобережной зоны стало строительство стадиона «Ростов Арена». Рядом появился парк «Левобережный», рядом развивается Гребной канал Дон. В последние годы здесь строятся и вводятся в эксплуатацию многоэтажные жилые дома, появляются новые дороги. Границы Ростова-на-Дону и Батайска становятся все ближе. А это — важный шаг для развития ростовской агломерации.
— Потенциал мегаполисов для развития территорий вокруг них неисчерпаем. Для малых городов и прилегающих к агломерации районов это развитие инфраструктуры. Для больших городов, центров агломерации это возможность получить территории для инфраструктурных проектов, — заявлял Василий Голубев на пленарном заседании VI Международного муниципального форума стран БРИКС на тему «Российские мегаполисы как стратегический фактор развития макрорегионов» в этом августе.
Год добрых дел на Дону.
Одновременно с наращиванием производственных мощностей, интеллектуального потенциала Ростовской области большое внимание губернатор обращал на добровольческое движение. Его роль стала особенно заметна с пандемией, настигшей регион в 2020 году, а после — с началом специальной военной операции в 2022-м.
Наши добровольцы помогали людям в трудной ситуации с доставкой продуктов и лекарств, когда бушевал ковид. А теперь объединяются, чтобы собирать всю необходимую помощь бойцам на передовой, жителям новых регионов и тех приграничных областей, которые подвергаются обстрелам ВСУ.
— Донское волонтерское движение сплотило сотни тысяч неравнодушных граждан, ежегодно развивает новые направления деятельности. Наравне с молодыми людьми активную позицию занимают и «серебряные» волонтеры: их деятельное участие в общественной жизни подкреплено опытом, знаниями, искренним желанием приносить пользу, — заметил Василий Голубев на заседании Общественной палаты региона в декабре прошлого года.
Надо отметить и создание содружества «Донбасс», в которое вошли Донецкая и Луганская народные республики, Ростовская и Воронежская области.
— В рамках содружества у нас появляются новые возможности: коммуникации, объединение сил, использование потенциала каждого региона, оказание друг другу поддержки. Содружество дает нам возможность объединить усилия в интересах друг друга. Мы объединяем силы, ресурсы, опыт для реализации значимых проектов, например, в угледобывающей отрасли, металлургии, АПК, машиностроении. В числе актуальных совместных направлений — производство беспилотных аппаратов, создание нового транспортного каркаса, совместное и рачительное использование потенциала Азовского моря.
Биографию губернатора Василия Голубева и яркие его цитаты собрали здесь.