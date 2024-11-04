В Москве открылся Национальный центр «Россия»

До завершения строительства нового здания Национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7. Гендиректор центра Наталья Виртуозова показала открывшуюся экспозицию первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту. Кириенко в сентябре был назначен главой оргкомитета центра. Он заявил, что открытие центра и симпозиума не случайно проходит в День народного единства.