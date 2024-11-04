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В Москве открылся Национальный центр «Россия»

На территории бывшего «Экспоцентра» в Москве открылся Национальный центр «Россия». Его создали по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го. С 4 по 6 ноября в центре проходит Международный симпозиум «Создавая будущее».

Источник: РИА "Новости"

До завершения строительства нового здания Национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7. Гендиректор центра Наталья Виртуозова показала открывшуюся экспозицию первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту. Кириенко в сентябре был назначен главой оргкомитета центра. Он заявил, что открытие центра и симпозиума не случайно проходит в День народного единства.

«В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре «Россия». В трехдневной программе запланировано более 60 мероприятий по четырем направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций». Участникам симпозиума направил приветствие президент.