В Москве открылся Национальный центр «Россия»

До завершения строительства нового здания Национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7. Гендиректор центра Наталья Виртуозова показала открывшуюся экспозицию первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту. Кириенко в сентябре был назначен главой оргкомитета центра. Он заявил, что открытие центра и симпозиума не случайно проходит в День народного единства.
«В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре «Россия». В трехдневной программе запланировано более 60 мероприятий по четырем направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций». Участникам симпозиума направил приветствие президент.