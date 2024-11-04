K-pop-группа TXT выпустила EP «The Star Chapter: SANCTUARY»

Южнокорейский бойз-бэнд TOMORROW X TOGETHER (TXT) представил седьмой мини-альбом под названием The Star Chapter: SANCTUARY. В новом EP группа продолжает исследовать танцевальный поп и R&B. Всего в него вошло шесть треков.
На заглавную чувственную песню Over The Moon коллектив выпустил музыкальное видео. В нем можно увидеть, как участники TXT пытаются насладиться ускользающим моментом.
Предыдущий мини-альбом группы minisode 3: TOMORROW вышел не так давно, в апреле этого года. В первый же день после релиза было продано более миллиона его копий.
Ранее, 19 сентября, один из участников коллектива Енджун выпустил свой дебютный сингл GGUM (2024). Он стал первым артистом из TXT, начавшим сольную карьеру.