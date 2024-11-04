«50 тысяч аплодируют стоя настоящему гению». О народном футболисте минского «Динамо» Александре Прокопенко снимут фильм

— Мы много читали, много смотрели, уже встречались с Сергеем Боровским и Игорем Гуриновичем, — сказал режиссер фильма. — Планируем еще раз съездить в Минск, чтобы обстоятельно поговорить с тренерами Эдуардом Малофеевым и Вениамином Арзамасцевым. И, конечно, другими партнерами Александра по золотому составу.