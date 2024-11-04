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ЦИК зарегистрировал инициативные группы выдвижения Сыранкова и Бобрикова

ЦИК зарегистрировал инициативные группы выдвижения двух претендентов на пост президента, отказав еще двум.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия зарегистрировал инициативные группы по выдвижению еще нескольких претендентов на пост президента Беларуси, сообщает БелТА.

Так, на заседании ЦИК 4 ноября зарегистрированы инициативная группа по сбору подписей избирателей в поддержку Сергея Сыранкова, а также инициативная группа по сбору подписей избирателей в поддержку Сергея Бобрикова.

При этом ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Виктора Кулеша, так как было подано только заявление без списка членов инициативной группы.

Кроме того, не зарегистрирована инициативная группа Дианы Ковалевой из-за недостаточного количества членов инициативной группы.

Еще ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Канопацкой на пост президента.

Напомним, выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

А ранее ЦИК сообщил, что 153 территориальных комиссии будут сформированы к выборам президента Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия». И также президент хочет добывать меньше калийных удобрений в Беларуси: «Таких цен не помню в истории».