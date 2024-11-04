МАРТ Беларуси привлек онлайн-казино к ответственности из-за рекламы

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о привлечении к административной ответственности онлайн-казино за ненадлежащую рекламу.
В частности, МАРТ в отношении рекламодателя составил и направил в суд протокол об административном правонарушении. Так как была размещена ненадлежащая наружная реклама, которая содержала слова в превосходной степени, что создавало впечатление о преимуществе онлайн-казино перед другими организациями, которые осуществляют подобную деятельность (ч.1 ст. 13.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
— Такая информация должна быть подтверждена документально, — прокомментировали в пресс-службе.
Отмечается, что представленное по запросу МАРТ уведомление организатора конкурса, в котором данную организацию признали победителем, не является подтверждением правомерности использования в рекламе слов в превосходной степени. Но также по результатам изучения материалов конкурса МАРТ установил, что конкурс проводили не среди всех организаций, которые осуществляют букмекерскую деятельность в Беларуси, а исследование их деятельности не проводилось.
Суд поддержал позицию МАРТ и признал факт нарушения законодательства о рекламе. В итоге онлайн-казино привлечено к административной ответственности и выплатит штраф 10 базовых величин (400 белорусских рублей в ноябре 2024-го).
Тем временем глава МИД Рыженков проанонсировал большую ротацию белорусских дипломатов.