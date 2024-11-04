МАРТ Беларуси привлек онлайн-казино к ответственности из-за рекламы

Отмечается, что представленное по запросу МАРТ уведомление организатора конкурса, в котором данную организацию признали победителем, не является подтверждением правомерности использования в рекламе слов в превосходной степени. Но также по результатам изучения материалов конкурса МАРТ установил, что конкурс проводили не среди всех организаций, которые осуществляют букмекерскую деятельность в Беларуси, а исследование их деятельности не проводилось.