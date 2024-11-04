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Новым главой ОАК может стать Вадим Бадеха

Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в Ростех) станет Вадим Бадеха, который сегодня возглавляет также входящую в Ростех Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Руководителем ОДК в свою очередь должен стать глава ОДК Климов Александр Грачев. Информацию о грядущих перестановках Ъ подтвердили четыре источника, знакомых с обсуждением. В Ростехе от комментариев отказались.

Источник: РИА "Новости"

Текущий гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в ближайшее время уйдет в отставку, говорят собеседники «Ъ». Газета «Ведомости» со ссылкой на источники назвала топ-менеджера основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Текущий глава региона Василий Голубев 4 ноября объявил об уходе в отставку.

По словам собеседников «Ъ», эти кадровые решения пока не подписаны, но с большой вероятностью будут обнародованы в ближайшее время. О возможном уходе Слюсаря с поста главы ОАК источники «Ъ» в отрасли говорили с весны 2024 года. Среди возможных причин назывался как провал сроков программы поставок новых отечественных самолетов, так и собственное желание топ-менеджера. В ОАК и ОДК оперативные комментарии не предоставили.