Новым главой ОАК может стать Вадим Бадеха

По словам собеседников «Ъ», эти кадровые решения пока не подписаны, но с большой вероятностью будут обнародованы в ближайшее время. О возможном уходе Слюсаря с поста главы ОАК источники «Ъ» в отрасли говорили с весны 2024 года. Среди возможных причин назывался как провал сроков программы поставок новых отечественных самолетов, так и собственное желание топ-менеджера. В ОАК и ОДК оперативные комментарии не предоставили.