Моррисси отменил выступление в Далласе из-за ворвавшихся на сцену фанатов

Бывший вокалист группы The Smiths Моррисси досрочно завершил свое выступление в Далласе. Причиной тому послужил неожиданный наплыв восторженных фанатов на сцену.
Моррисси исполнял песню First of the Gang to Die (2024) на бис, когда один из зрителей решил обнять своего кумира. В начале певец не обратил на это внимания, так как охрана быстро увела расчувствовавшегося поклонника. Однако этот инцидент стал толчком для других фанатов, которые толпой хлынули на сцену, пишет TMZ.
Команда быстро увела артиста за кулисы, оставив слушателей без каких-либо объяснений. Также певец не стал комментировать произошедшее в соцсетях.
Ранее Моррисси заявил, что его бывший коллега по группе Джонни Марр препятствует выходу альбома хитов The Smiths.