Моррисси отменил выступление в Далласе из-за ворвавшихся на сцену фанатов

Моррисси исполнял песню First of the Gang to Die (2024) на бис, когда один из зрителей решил обнять своего кумира. В начале певец не обратил на это внимания, так как охрана быстро увела расчувствовавшегося поклонника. Однако этот инцидент стал толчком для других фанатов, которые толпой хлынули на сцену, пишет TMZ.