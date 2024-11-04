Глава Следкома России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании детского сада в Башкирии

Местные жители и родители воспитанников забили тревогу, сообщая о ненадлежащих условиях в учреждении. В этом году в детском саду был проведен капитальный ремонт кровли на значительную сумму бюджетных средств. Однако, как выяснили проверяющие, подрядчик допустил множество дефектов при выполнении работ. С началом отопительного сезона ситуация только ухудшилась: температура в помещениях не соответствует санитарным нормам, и маленьким детям приходится находиться в здании в верхней одежде.