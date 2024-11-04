Глава Следкома России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании детского сада в Башкирии

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем содержании здания детского сада в Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Местные жители и родители воспитанников забили тревогу, сообщая о ненадлежащих условиях в учреждении. В этом году в детском саду был проведен капитальный ремонт кровли на значительную сумму бюджетных средств. Однако, как выяснили проверяющие, подрядчик допустил множество дефектов при выполнении работ. С началом отопительного сезона ситуация только ухудшилась: температура в помещениях не соответствует санитарным нормам, и маленьким детям приходится находиться в здании в верхней одежде.
Из-за постоянной сырости в помещениях активно распространяется плесень, что создает угрозу здоровью детей. Родители, обеспокоенные состоянием детского сада, начали поднимать вопрос о безопасности своих детей и требуют от властей принять меры.
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