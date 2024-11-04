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«Перелом позвоночника и рваная рана». СК сообщил о раненых женщинах вблизи границы с Польшей

СК расследует ранение беженок польскими силовиками, у одной перелом позвоночника.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете рассказали о расследовании травмирования двух беженок, обнаруженных на границе Беларуси с Польшей.

Сообщается, что белорусскими пограничниками в Свислочском районе ночью 4 ноября вблизи польской границы были обнаружены две травмированные 2 беженки. Гражданки Эритреи и Гвинеи имели серьезные ранения: одна женщина не могла передвигаться, другая — истекала кровью. Иностранок госпитализировали в райбольницу для оказания медицинской помощи.

Следователи установили, что женщины намеревались попасть в Европу к родственникам, но были избиты польскими силовиками и выдворены на белорусскую территорию. У одной женщины врачи диагностировали перелом позвоночника, у другой — рваная рана ноги.

— Свислочский райотдел Следственного комитета даст принципиальную правовую оценку зверствам польской стороны, — прокомментировали в СК.

Ранее СК Беларуси сказал о казни польскими силовиками 241 беженца и зверствах: «Расстреливали из автомата, а в жидкости из водометов добавили ядовитые вещества».

Тем временем жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей: «Копили 10 лет, а потеряли за день».

А еще минчанка попалась на удочку «бизнесмена из Дубая»: «Хвастал высоким доходом».