«Перелом позвоночника и рваная рана». СК сообщил о раненых женщинах вблизи границы с Польшей

В Следственном комитете рассказали о расследовании травмирования двух беженок, обнаруженных на границе Беларуси с Польшей.
Сообщается, что белорусскими пограничниками в Свислочском районе ночью 4 ноября вблизи польской границы были обнаружены две травмированные 2 беженки. Гражданки Эритреи и Гвинеи имели серьезные ранения: одна женщина не могла передвигаться, другая — истекала кровью. Иностранок госпитализировали в райбольницу для оказания медицинской помощи.
Следователи установили, что женщины намеревались попасть в Европу к родственникам, но были избиты польскими силовиками и выдворены на белорусскую территорию. У одной женщины врачи диагностировали перелом позвоночника, у другой — рваная рана ноги.
— Свислочский райотдел Следственного комитета даст принципиальную правовую оценку зверствам польской стороны, — прокомментировали в СК.
Ранее СК Беларуси сказал о казни польскими силовиками 241 беженца и зверствах: «Расстреливали из автомата, а в жидкости из водометов добавили ядовитые вещества».
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