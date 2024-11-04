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Перевернутые скамейки, «летающие» светофоры: Фото непогоды в Ростове-на-Дону 4 ноября

На Ростов вновь обрушился штормовой ветер и сильные дожди.
Источник: Комсомольская правда

После недолгого затишья в Ростов-на-Дону вновь вернулась непогода. С самого утра в донской столице свои порядки наводит сильный ветер и дожди. Порывы воздушных масс достигают 20−23 метров в секунду — это порядка 82 километров в час.

ОБЛОМКИ ДЕРЕВЬЕВ И ПЕРЕВЕРНУТЫЕ СКАМЕЙКИ.

За 4 ноября в Ростове ветер снес несколько десятков деревьев и веток. Жители города активно делятся в социальных сетях кадрами сломанных деревьев, светофоров, болтающихся на проводах, перевернувшихся скамеек.

От порывистого ветра пала и скамейка Мария ГИЧЕНКО.

По данным городской администрации, в донской столице зафиксированы 40 происшествий: падения деревьев и крупных веток 35, слабоукрепленных конструкций пять.

Сотрудники коммунальных служб ведут работы по ликвидации всех последствий непогоды. Также ростовчане могут обратиться на горячую линию в случае ЧП.

Светофоры не выдерживают сильных порывов ветра Мария ГИЧЕНКО.

ВЕТЕР КОСНУЛСЯ И ПРИМОРСКОГО ГОРОДА.

Непогода активно бушует и в Таганроге. Так, зафиксировано больше 45 случаев падения веток и обрывов проводов.

— Информация о происшествиях поступает от таганрожцев на телефон 112, — сообщили в городской администрации.

Отметим, что в Таганроге сформировали специальные бригады, которые оперативно обрабатывают заявки жителей.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о штормовом ветре до 32 метров в секунду — это 115 километров в час. Это коснется южной половины донского региона в том числе и Таганрогского залива.

Коммунальные службы на чеку. Фото: администрация Таганрога.

— Будьте внимательны и осторожны, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112», — сообщили в региональном ведомстве.

В Ростове специалисты работают с последствиями непогоды. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Отдельное внимание требуется к автомобилистам. Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения.