Перевернутые скамейки, «летающие» светофоры: Фото непогоды в Ростове-на-Дону 4 ноября

После недолгого затишья в Ростов-на-Дону вновь вернулась непогода. С самого утра в донской столице свои порядки наводит сильный ветер и дожди. Порывы воздушных масс достигают 20−23 метров в секунду — это порядка 82 километров в час.
ОБЛОМКИ ДЕРЕВЬЕВ И ПЕРЕВЕРНУТЫЕ СКАМЕЙКИ.
За 4 ноября в Ростове ветер снес несколько десятков деревьев и веток. Жители города активно делятся в социальных сетях кадрами сломанных деревьев, светофоров, болтающихся на проводах, перевернувшихся скамеек.
От порывистого ветра пала и скамейка Мария ГИЧЕНКО.
По данным городской администрации, в донской столице зафиксированы 40 происшествий: падения деревьев и крупных веток 35, слабоукрепленных конструкций пять.
Сотрудники коммунальных служб ведут работы по ликвидации всех последствий непогоды. Также ростовчане могут обратиться на горячую линию в случае ЧП.
Светофоры не выдерживают сильных порывов ветра Мария ГИЧЕНКО.
ВЕТЕР КОСНУЛСЯ И ПРИМОРСКОГО ГОРОДА.
Непогода активно бушует и в Таганроге. Так, зафиксировано больше 45 случаев падения веток и обрывов проводов.
— Информация о происшествиях поступает от таганрожцев на телефон 112, — сообщили в городской администрации.
Отметим, что в Таганроге сформировали специальные бригады, которые оперативно обрабатывают заявки жителей.
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о штормовом ветре до 32 метров в секунду — это 115 километров в час. Это коснется южной половины донского региона в том числе и Таганрогского залива.
Коммунальные службы на чеку. Фото: администрация Таганрога.
— Будьте внимательны и осторожны, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112», — сообщили в региональном ведомстве.
В Ростове специалисты работают с последствиями непогоды. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Отдельное внимание требуется к автомобилистам. Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения.