Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем народного единства

Василий Голубев поздравил дончан с Днем народного единства. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 4 ноября.
В Ростове-на-Дону центральной площадкой праздника стал дом народного творчества, где состоялось торжественное мероприятие «Вместе мы сильнее». На сцене выступили коллективы не только Ростовской области, но и Запорожской, Астраханской, а также Республики Адыгея. Также для посетителей подготовили выставку традиционной культуры «Россия многонациональная».
— Благодарю каждого из вас за добросовестный труд и неравнодушие, за помощь тем, кто на фронте, за поддержку тех, кто в тылу! Давайте и впредь с уважением относиться друг к другу, Вместе мы действительно сильнее, с праздником! — выступил с поздравлениями Василий Голубев.