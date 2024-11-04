Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем народного единства

— Благодарю каждого из вас за добросовестный труд и неравнодушие, за помощь тем, кто на фронте, за поддержку тех, кто в тылу! Давайте и впредь с уважением относиться друг к другу, Вместе мы действительно сильнее, с праздником! — выступил с поздравлениями Василий Голубев.