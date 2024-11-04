Снуп Догг, Эминем, Ice Spice и Juice WRLD появятся в онлайн-игре Fortnite

Последнее обновление сезона выйдет 30 ноября. Оно будет посвящено скончавшемуся в 2019 году рэперу Juice WRLD. «Я знаю, что он был бы вне себя от радости, увидев, как его любовь к играм продолжает объединять людей из разных пространств, точно так же, как это делает его музыка», — отреагировала на коллаборацию мать артиста.