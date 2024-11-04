Таллахасси
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снуп Догг, Эминем, Ice Spice и Juice WRLD появятся в онлайн-игре Fortnite

В онлайн-игре Fortnite стартовал новый сезон Chapter 2 Remix, посвященный известным рэперам. Контент, созданный в коллаборации со Снуп Доггом, Эминемом, Ice Spice и покойным Juice WRLD, будет становиться доступным постепенно в течение ноября.

Источник: Звук

В онлайн-игре Fortnite стартовал новый сезон Chapter 2 Remix, посвященный известным рэперам. Контент, созданный в коллаборации со Снуп Доггом, Эминемом, Ice Spice и покойным Juice WRLD, будет становиться доступным постепенно в течение ноября.

Прямо сейчас игроки уже могут оценить обновление со Снуп Доггом. Сам артист также поделился своими эмоциями по поводу сотрудничества с онлайн-игрой: «Быть частью Fortnite — значит создавать, играть и делиться своей музыкой и культурой со следующим поколением».

C 7 ноября в игре будет представлен контент с Эминемом, а 14 ноября к Fortnite присоединится Ice Spice, пишет NME.

Последнее обновление сезона выйдет 30 ноября. Оно будет посвящено скончавшемуся в 2019 году рэперу Juice WRLD. «Я знаю, что он был бы вне себя от радости, увидев, как его любовь к играм продолжает объединять людей из разных пространств, точно так же, как это делает его музыка», — отреагировала на коллаборацию мать артиста.

Ранее Fortnite запустили эвент под названием Sweat (er) City, посвященный 30-летию дебютной пластинки рок-группы Weezer.