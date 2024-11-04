В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя — РИА Новости. Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе… Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё», — написала Камбулова в своем Telegram-канале.
По ее словам, сотрудники управления защиты ЧС уже проводят подомовой обход жителей Таганрога, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды.
«Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме», — добавила Камбулова.
Ранее пресс-служба ДПЧС по Ростовской области предупреждала об ухудшении погоды в регионе со 2 ноября, в ряде районов ожидалось понижение температуры, снег, гололедица и сильный ветер. В частности, в период с 5 по 6 ноября по северу и востоку области возможно выпадение снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 12 сантиметров, ночью и утром на дорогах гололедица. Также сообщалось, что в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, ожидается превышение или приближение к неблагоприятным отметкам уровня воды в районе городов Азов, Ростов-на-Дону, Аксай и Таганрог, отмечали в ведомстве.