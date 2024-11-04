В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

Ранее пресс-служба ДПЧС по Ростовской области предупреждала об ухудшении погоды в регионе со 2 ноября, в ряде районов ожидалось понижение температуры, снег, гололедица и сильный ветер. В частности, в период с 5 по 6 ноября по северу и востоку области возможно выпадение снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 12 сантиметров, ночью и утром на дорогах гололедица. Также сообщалось, что в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, ожидается превышение или приближение к неблагоприятным отметкам уровня воды в районе городов Азов, Ростов-на-Дону, Аксай и Таганрог, отмечали в ведомстве.