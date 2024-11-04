Отсутствие семьи на 80% повышает риск развития депрессии

Ученые на протяжении двух десятилетий периодически проводили опросы среди добровольцев и отслеживали наличие у них симптомов депрессии, а также изучали то, какие вредные привычки были характерны для добровольцев и как менялось их семейное положение. Впоследствии исследователи разделили участников наблюдений на четыре группы в зависимости от их семейного статуса (холостяк/женат/разведен/вдовец для мужчин) и сопоставили то, как часто у них развивалась депрессия. По итогам наблюдений выяснилось, что наличие семьи исключительно благоприятно влияло на психологическое здоровье участников наблюдений во всех семи странах вне зависимости от их социально-экономического статуса и прочих факторов. В среднем семейные мужчины и женщины на 80% реже страдали от различных симптомов хронической депрессии, чем их холостые и незамужние сверстники, что было особенно характерно для жителей США и других западных стран.