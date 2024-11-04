Отсутствие семьи на 80% повышает риск развития депрессии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Хроническое подавленное настроение на 80% чаще развивается среди холостых мужчин и незамужних женщин, чем среди семейных людей. К такому выводу пришли китайские и американские исследователи, проследив за частотой развития депрессии среди более 100 тыс. жителей семи стран, итоги исследования опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour.
Группа американских и китайских демографов и медиков под руководством доцента Политехнического университета Макао Ли Кэфэна проанализировала данные, собранные в семи крупных странах с разной культурой, религией и духовными ценностями. В их число вошли США, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия, около 100 тыс. жителей которых согласились на долгосрочные наблюдения за их психическим состоянием.
«Проведенный нами анализ показал, что мужчины и женщины без семьи значительно больше подвержены риску развития депрессии в большом числе стран и культур. Это в особенности оказалось характерным для мужчин с высшим образованием в западных странах, причем на вероятность развития депрессии оказывало сильное влияние употребление алкоголя и табака», — пишут исследователи.
Как проходило исследование.
Ученые на протяжении двух десятилетий периодически проводили опросы среди добровольцев и отслеживали наличие у них симптомов депрессии, а также изучали то, какие вредные привычки были характерны для добровольцев и как менялось их семейное положение. Впоследствии исследователи разделили участников наблюдений на четыре группы в зависимости от их семейного статуса (холостяк/женат/разведен/вдовец для мужчин) и сопоставили то, как часто у них развивалась депрессия. По итогам наблюдений выяснилось, что наличие семьи исключительно благоприятно влияло на психологическое здоровье участников наблюдений во всех семи странах вне зависимости от их социально-экономического статуса и прочих факторов. В среднем семейные мужчины и женщины на 80% реже страдали от различных симптомов хронической депрессии, чем их холостые и незамужние сверстники, что было особенно характерно для жителей США и других западных стран.
При этом ученые обнаружили, что смерть второй половины или развод повышали риск развития депрессии на 99% и 64% соответственно. Отсутствие семьи особенно негативно сказывалось на мужчинах из всех изученных стран и на представителях и того, и другого пола с высшим образованием. Ученые связывают это с повышенной склонностью подобных индивидов употреблять алкоголь и курить. Это следует учитывать при разработке мер, нацеленных на борьбу с депрессией, считают исследователи.
О депрессии.
По статистике ВОЗ, свыше 300 млн жителей Земли сейчас страдают от депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тыс. человек, чему особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Для борьбы с хронически подавленным настроением фармацевты разработали за последние несколько десятилетий большое число лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами и вызывают зависимость.