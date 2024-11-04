Уточнена скорость поглощения материи самой «прожорливой» черной дырой

В мае 2024 года ученые открыли один из самых ярких примеров этого во время наблюдений за древней галактикой LID-568, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась всего через 1,5 млрд лет после Большого Взрыва. В ее центре ученые обнаружили относительно небольшую сверхмассивную черную дыру, сопоставимую по массе с ее аналогом в центре Млечного Пути, которая поглощала материю с рекордно высокой скоростью.