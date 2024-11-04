Жена ветерана ЧВК «Вагнер» рассказала, как в Карелии утонул ее муж

Ткаченко с детства был связан с армией, в 13 лет пошел в Суворовское училище. После учебы недолго работал в полиции. В «Вагнере» служил четыре года, прошел Сирию, пишет 47news.ru. В тоже время Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» называет Ткаченко ~одним из ближайших сподвижников Евгения Пригожина,~ который выполнял для него «теневые задания по всему миру», в том числе курировал работу наемников в Африке.