В Уфе мошенники обманом выманили у местной жительницы более 4,5 млн рублей

В Уфе 53-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 4,5 миллиона рублей. Все началось с телефонного звонка в мессенджере. Женщина, работающая в одном из местных учреждений, получила сообщение от человека, представившегося заместителем руководителя. Он сообщил ей о том, что в отношении неё якобы готовится мошенничество. Желая защитить свои накопления, она доверилась «спасителю».