В Уфе мошенники обманом выманили у местной жительницы более 4,5 млн рублей

В Уфе 53-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 4,5 миллиона рублей. Все началось с телефонного звонка в мессенджере. Женщина, работающая в одном из местных учреждений, получила сообщение от человека, представившегося заместителем руководителя. Он сообщил ей о том, что в отношении неё якобы готовится мошенничество. Желая защитить свои накопления, она доверилась «спасителю».
Далее последовали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые заверили уфимку, что необходимо срочно предпринять действия для предотвращения финансовых потерь. В результате, женщина перевела почти миллион рублей из своих личных сбережений и чуть больше миллиона — кредитных средств.
Далее аферисты убедили её продать квартиру и перевести вырученные деньги на указанные счета. В итоге, общая сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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