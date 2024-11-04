В Татарстане к концу недели потеплеет до +2 градусов после похолодания до −10

Завтра, 5 ноября, республика окажется на северо-западной периферии циклона с центром над казахстанским Уральском. Небо над регионом будет облачным, днем — с прояснениями. Местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем в отдельных районах возможны слабые метели. На дорогах кое-где образуется гололедица. В темное время суток температура воздуха составит от −2 до −7 градусов, в светлое — от 0 до −3 градусов, отмечают синоптики.
В среду, 6 ноября, с отходом циклона и ростом атмосферного давления Татарстан останется под влиянием тылового гребня. Небольшой снег будет идти только местами. На отдельных участках дорог вновь возможно образование гололедицы. В ночные часы при прояснениях ожидается от −5 до −10 градусов, в дневные — от −1 до −6 градусов.
В четверг, 7 ноября, погодные условия в республике вновь изменятся — на этот раз из-за теплого фронта северного циклона. Прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах региона местами будет скользко. Ночью столбики термометров будут показывать от −4 до −9 градусов, днем — от 0 до −5 градусов.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 8 и 9 ноября, в Татарстане «будет преобладать циклонический характер погоды». Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, местами, впрочем, переходящие в дождь. На дорогах кое-где сохранится гололедица. Температурный фон повысится до 0, −5 градусов в ночные часы и до −2, +2 градусов — в дневные.
Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, когда в столице республики окончательно ляжет снег.