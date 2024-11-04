В Татарстане к концу недели потеплеет до +2 градусов после похолодания до −10

Завтра, 5 ноября, республика окажется на северо-западной периферии циклона с центром над казахстанским Уральском. Небо над регионом будет облачным, днем — с прояснениями. Местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем в отдельных районах возможны слабые метели. На дорогах кое-где образуется гололедица. В темное время суток температура воздуха составит от −2 до −7 градусов, в светлое — от 0 до −3 градусов, отмечают синоптики.