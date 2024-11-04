Морозы до −39 градусов придут в Новосибирскую область

Жители Новосибирска готовы к любым сюрпризам погоды: град летом и отсутствия снега поздней осенью — сибиряка не удивишь ничем, бывает по-разному. Сейчас, в начале ноября, снега еще нет, однако в МЧС отмечают, готовьтесь к сильному ветру. Что касается резкого похолодания, его обещают в конце ноября текущего года.
30 числа месяца днем ожидается до −29 градусов, ночью −39. При этом за сутки до этого ожидается −14 градусов. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.
В середине месяца ожидается до −10 градусов. Самым теплым днем месяца стал 4-е ноября, дождя не было, а днем было солнце.