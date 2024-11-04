Минхо из SHINee выпустил дебютный сольный альбом CALL BACK

Во время пресс-конференции Минхо поделился своими мыслями по поводу дебютного студийника. «Я последний участник [SHINee], выпустивший полноценный сольный альбом. Учитывая, что каждый уже продемонстрировал удивительные таланты, было бы ложью сказать, что я не чувствую давления. Но это давление мотивировало меня создать что-то лучшее. Я благодарен моим коллегам по группе за положительное влияние и теперь хочу представить альбом и выступление, которыми они могли бы гордиться», — цитирует артиста издание Allkpop.