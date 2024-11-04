Минхо из SHINee выпустил дебютный сольный альбом CALL BACK

Участник мужской K-pop-группы SHINee Минхо представил свой первый полноформатный релиз CALL BACK. Всего в лонгплей вошло 10 треков. Также певец поделился музыкальным видео на одноименную заглавную песню.
В клипе можно увидеть, как артист ищет свою возлюбленную и танцует прямо на крышах автомобилей.
Во время пресс-конференции Минхо поделился своими мыслями по поводу дебютного студийника. «Я последний участник [SHINee], выпустивший полноценный сольный альбом. Учитывая, что каждый уже продемонстрировал удивительные таланты, было бы ложью сказать, что я не чувствую давления. Но это давление мотивировало меня создать что-то лучшее. Я благодарен моим коллегам по группе за положительное влияние и теперь хочу представить альбом и выступление, которыми они могли бы гордиться», — цитирует артиста издание Allkpop.
Когда Минхо спросили, как другие участники SHINee отреагировали на альбом, то он со смехом ответил, что с ним никто не связывался: «Я думаю, они свяжутся со мной после просмотра новостей. Давайте, ребята, напишите мне сообщение!».
В этом году SHINee отметили 16-ю годовщину дебюта группы. В честь этого события они выпустили ролик на трек Honesty, который впервые увидел свет в 2012 году. Текст композиции написал Ким Джонхен, умерший в 2017-м.