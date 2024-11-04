Олег Газманов рассказал, за что он любит Нижний Новгород

«Я действительно не планировал там выступать, но так получилось, и я просто счастлив, — признался певец. — Да, я немного продрог и охрип, зато мне посчастливилось в День народного единства, 4-го ноября, ещё и в день иконы Казанской Божьей Матери, стоять в этом намоленном историческом месте. Это огромная честь, когда за твоей спиной сами Минин и Пожарский. И удивительное духоподъёмное состояние. Я спел там свою песню, сказал слова, и это очень здорово!».