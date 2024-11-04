Олег Газманов рассказал, за что он любит Нижний Новгород

4 ноября знаменитый певец приехал в наш город на подведение итогов второго песенного конкурса проекта «Родники» и выступил перед нижегородцами у памятника Минина и Пожарскому.
В планах праздника это выступление не значилось и стало подарком зрителям на День народного единства. Певец исполнил песню «Вперёд, Россия!» прямо под снегопадом.
«Я действительно не планировал там выступать, но так получилось, и я просто счастлив, — признался певец. — Да, я немного продрог и охрип, зато мне посчастливилось в День народного единства, 4-го ноября, ещё и в день иконы Казанской Божьей Матери, стоять в этом намоленном историческом месте. Это огромная честь, когда за твоей спиной сами Минин и Пожарский. И удивительное духоподъёмное состояние. Я спел там свою песню, сказал слова, и это очень здорово!».
Нижегородцы приветствовали певца аплодисментами и подпевали ему.
Позднее российский певец выступил на финальном концерте фестиваля «Родники». Перед выступлением певец рассказал, что очень любит Нижний Новгород и счастлив побывать в нём в День народного единства.
«У вас прекрасный город. Он, кстати, очень изменился, и это заметно, хотя я часто тут бываю», — поделился впечатлениями Олег Газманов.
По словам певца, недавно он был в областном центре с концертом. И у него не было возможности погулять по городу.
«А на этот раз я специально приехал пораньше и останусь тут завтра, ещё на один день, — рассказал он. — Я хочу просто спокойно походить по музеям и обязательно зайду в художественный музей, чтобы ещё раз посмотреть на вашу знаменитую огромную масштабную картину Константина Маковского “Воззвание Минина к нижегородцам”, — один из главных символов сегодняшнего праздника».
Какие ещё музеи в его маршруте, он не раскрыл, так что завтра у всех посетителей будет шанс с ним встретиться.