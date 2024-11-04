В Башкирии увековечили память военкома Рината Гималова

В День народного единства, который отмечается по всей стране, в Кармаскалинском районе Башкирии был открыт памятный бюст Рината Гималова — военного комиссара Архангельского и Кармаскалинского районов, который трагически погибшего в ДТП весной этого года.
По информации администрации Кармаскалинского района, на торжественной церемонии открытия памятника присутствовали товарищи Рината Нуртдиновича, его земляки и представители местной власти. Глава администрации муниципалитета Альфир Сабиров рассказал в своем канале в мессенджере, что имя Гималова стало олицетворением преданности родине, честности и выдающегося ума.
Ринат Гималов был не только военным комиссаром, но и ветеран боевых действий. В 2003 году он проявил невероятное мужество, предотвратив захват важного государственного объекта в Южной Осетии. Его действия по защите узлов связи и обезвреживанию взрывного устройства в торговом центре Цхинвала стали настоящими примерами героизма и профессионализма.
К несчастью, жизнь офицера оборвалась в марте этого года в дорожно-транспортном происшествии на 15 километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк.
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