В Башкирии увековечили память военкома Рината Гималова

Ринат Гималов был не только военным комиссаром, но и ветеран боевых действий. В 2003 году он проявил невероятное мужество, предотвратив захват важного государственного объекта в Южной Осетии. Его действия по защите узлов связи и обезвреживанию взрывного устройства в торговом центре Цхинвала стали настоящими примерами героизма и профессионализма.