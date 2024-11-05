Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублей

Если, например, поездка из Волжского до хутора Красный Буксир стоила раньше 75 рублей, то теперь — 85 рублей. Стоимость поездки между населенными пунктами по линии одного маршрута повысилась с 35 до 45 рублей. Водители объясняют это увеличением расходов на топливо и ремонт автотранспорта. Напомним, в октябре в Волжском подорожал проезд на городских маршрутках — до 35 рублей. Столько же стоит поездка на муниципальном общественном транспорте — на автобусах и трамваях.