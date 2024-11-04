Фурсенко заявил, что вопрос о достоверности научных результатов стоит очень остро

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос о достоверности научных результатов и о том, как отличать достоверные, чрезвычайно остро стоит в современном информационном обществе. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия».
«Вопрос адекватности оценки тех или иных научных результатов стоит сейчас очень остро. Потому что наука базируется на конкретных результатах. И если начинают конкурировать результаты неправильные с результатами правильными, и невозможно различить — мы говорили о том, что огромное количество информации как раз к этому и ведет — то это вопрос, который на самом деле может подорвать все наши усилия», — подчеркнул Фурсенко.
Помощник президента напомнил об «огромном количестве историй, когда результат, который подается, оказывается иногда злонамеренно неправильным, а иногда человек добросовестно заблуждается, но тем не менее подает этот результат». «Есть даже такое понятие, что мы живем в эпоху “постправды”, когда способ подачи информации важнее, чем сама информация, важнее, чем сам факт. К сожалению, это перешло и на науку тоже», — сказал Фурсенко.
Среди способов решения проблемы, которые предложили участники дискуссии, были такие как обязательная маркировка научных работ, написанных с использованием искусственного интеллекта. Предлагалось, чтобы фундаментальные исследования финансировались «с прибыли от прикладной деятельности» этих конкретных ученых. Высказывалось предложение, чтобы научные журналы по общественным наукам требовали для публикации все эмпирические данные авторов.
Фурсенко высказал мнение, что «главное — это репутация ученого». «Все равно, каждый из нас кому-то доверяет, а кому-то не доверяет. Он должен понимать, что репутация — это та вещь, которую можно потерять и не восстановить никогда», — подчеркнул помощник президента.
Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября. В трехдневной программе запланированы более 60 мероприятий по четырем направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций». Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре «Россия», который создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.