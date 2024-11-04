Фурсенко заявил, что вопрос о достоверности научных результатов стоит очень остро

«Вопрос адекватности оценки тех или иных научных результатов стоит сейчас очень остро. Потому что наука базируется на конкретных результатах. И если начинают конкурировать результаты неправильные с результатами правильными, и невозможно различить — мы говорили о том, что огромное количество информации как раз к этому и ведет — то это вопрос, который на самом деле может подорвать все наши усилия», — подчеркнул Фурсенко.