Иэн Эстбери признался, что у The Cult нет никаких планов на будущее

«На что похоже будущее? Понятия не имею, сейчас там хаос. Это абсолютная анархия. План состоит в том, чтобы не иметь никакого плана. План состоит в том, чтобы руководствоваться интуицией и действовать в соответствии с моментом. Карьера? Что такое карьера? Планы? У меня нет никаких планов. Все меняется слишком быстро», — высказал свои мысли фронтмен The Cult в беседе с изданием NME.