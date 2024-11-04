Иэн Эстбери признался, что у The Cult нет никаких планов на будущее

Вокалист британской рок-группы The Cult Иэн Эстбери рассказал, что он старается не строить никаких догадок по поводу будущего коллектива. «У меня нет никаких планов, я просто импульсивен», — объяснил музыкант.
«На что похоже будущее? Понятия не имею, сейчас там хаос. Это абсолютная анархия. План состоит в том, чтобы не иметь никакого плана. План состоит в том, чтобы руководствоваться интуицией и действовать в соответствии с моментом. Карьера? Что такое карьера? Планы? У меня нет никаких планов. Все меняется слишком быстро», — высказал свои мысли фронтмен The Cult в беседе с изданием NME.
Однако Эстбери также добавил, что он хочет выпустить что-то за рамками творчества группы. По словам музыканта, он работает над этим очень давно.
Недавно другая культовая рок-группа The Cure представила долгожданный 14-й студийный лонгплей под названием Songs of a Lost World. Пластинка стала первым полноформатным релизом коллектива за 16 лет.