«Закулисную работу никто не видит». Что произошло после огненной победы белоруски Арины Соболенко над итальянкой Жасмин Паолини в Эр-Рияде

— Это не только я. Закулисную работу никто не видит. Но они многое для меня делают. Я очень ценю их за все, что они для меня делают. Это мотивация для меня продолжать побеждать на этом корте. Эти ребята заслуживают того, чтобы их называли лучшей командой всех времен.