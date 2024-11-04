«Закулисную работу никто не видит». Что произошло после огненной победы белоруски Арины Соболенко над итальянкой Жасмин Паолини в Эр-Рияде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила на итоговом турнире WTA 4-ю ракетку Жасмин Паолини из Италии в драматичном матче со счетом 6:3, 7:5 и досрочно вышла в полуфинал.
Это был очень сложный матч двух соперниц, которые в этом году показывают свой лучший теннис. В первом сете Арина повела 4:0, но также легко закончить партию не получилось. Паолини сделала брейк и отыграла два гейма. Но совершить невероятный камбэк у итальянки не получилось. 6:3 в пользу белоруски.
Во втором сете Паолини, почувствовав свою игру, повела с брейком 2:0. Перелом? Нет! Соболенко так просто не сломать. Арина берет четыре гейма подряд и выходит вперед 4:2. Но и тут сценарий матча совершает крутой поворот — Жасмин берет три гейма подряд и выходит вперед 5:4. Подача Соболенко.
Паолини получает один сетбол, а потом и второй, но Арина в очередной раз показывает твердость духа и берет тяжелый гейм — 5:5. Вот это был перелом. Соболенко выигрывает два гейма, берет сет и матч — 7:5. Да, эта девушка в огне!
Арина выиграла уже два матча в Эр-Рияде. Фото: кадр видео.
Арина досрочно вышла в полуфинал из Фиолетовой группы. А Паолини поспорит за это право в очном матче против Чжэн Циньвэнь. А вот Елена Рыбакина после двух поражений потеряла все шансы.
Соболенко в последнем матче группового раунда сыграет с Рыбакиной и если победит, то обеспечит себе звание первой ракетки в рейтинге по итогам года.
На данный момент Соболенко выиграла седьмой матч подряд и 22 из последних 23.
После победы в интервью на корте она пошутила в адрес болельщиков:
— Они правда меня поддерживали? Я много слышал Forza.
У Соболенко спросили:
— Насколько ты гордишься собой? За последние несколько недель ты продемонстрировала невероятный теннис и стали номер один в мире?
— Я горжусь собой. Не только собой, но и моей командой. Мы смогли преодолеть многое. Чтобы иметь возможность показать такой великолепный теннис и стать № 1 в мире, это командная работа.
Она еще раз подчеркнула, что это не только ее заслуга.
— Это не только я. Закулисную работу никто не видит. Но они многое для меня делают. Я очень ценю их за все, что они для меня делают. Это мотивация для меня продолжать побеждать на этом корте. Эти ребята заслуживают того, чтобы их называли лучшей командой всех времен.
Ранее мы писали, что бразильский футболист Неймар встретился с белоруской Соболенко в Эр-Рияде: «Рад видеть тебя, королева». Да, Неймар не ошибся — в Эр-Рияде он встретился с королевой. Шоу продолжается.