Ростовчан на короткой рабочей неделе ждет отключение электроэнергии

В Ростове-на-Дону короткая рабочая неделя начнется с массовых отключений электроэнергии. Тысячи жителей проведут без света несколько часов. Графики отключений опубликовали на сайте Донэнерго.
Во вторник, 5 ноября, с 9 до 16 часов без электричества останутся жильцы домов по адресам: ул. Степана Разина 1, 3А; ул. Мадояна 32; ул. 3-я Кольцевая 58, 58А, 58Б. А с 9 до 12 часов отключения ждут ростовчан, которые проживают на ул. Белостокская 35/21, 35−57, 46−78; ул. Еременко 1−25, 36, 131/46, 15/45; ул. Калининградская 1−3, 5/74, 4/78, 2, 4А; ул. Львовская 46; ул. Мадояна 138−198, 191−205, 203/1; ул. Мичуринская 203−215; ул. Объединения 45−67, 46−78; ул. Одесская 48−74, 49−75; пер Штурманский 1−5, 2−6; просп. Буденновский 101; ул. Татарская 22−50, 19−47; пер. Дербентский 1−11, 2−14; ул. 1-я Киргизская 114−124, 85−89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1−31, 2−36; пер. Клязьминский 1−33, 10−30; пер. Тверской 21−35, 26−36; пер. Ладожский 27−39, 26−34; пер. Свирский 23−31, 20−38; ул. Белорусская 113−145;
Также без света в этот день останутся жители просп. 40 лет Победы 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6. Отключения по этим адресам запланированы с 9 до 17 часов.
В среду, 6 ноября, запланированы отключения электричества в дома по следующим адресам: ул. Комсомольская 44−80, 51−67; ул. 37-я линия 2−8, 5−23; ул. 39-я линия 1−33, 2−26; ул. Сарьяна 68; ул. 45-я линия 2−14, 1 А, Б, Г, Д, Е. Электричества не будет с 9 до 17 часов. А с 9 до 16 часов отключения пройду на ул. Малюгиной 85−125, 70−100, 127/90; ул. Филимоновская 65−91, 40−66; ул. Варфоломеева 130−172; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41, 26−40; пер. Доломановский 61−73, 70−80; пер. Братский 79−81, 96−98.
Жителей 339 Стрелковой Дивизии 27, 33, 27Б, 16Б, 31А, 27А, 31, 25, 29 предупреждают об отключениях света с 9 до 12 часов. В этот же день отключения запланированы с 13 до 16 часов в домах по адресам 339 Стрелковой Дивизии 27, 33, 27Б, 16Б, 31А, 27А, 31, 25, 29; ул. Благодатная 170.
В четверг, 7 ноября, с 9 до 17 часов отключения пройдут в домах по адресам: ул. Майская 15−23, 12−28; ул. 14-я линия 1−7, 2−16; ул 16-я линия 1−9, 2−14; ул. Советская 9−25; Ремонт строительной части ТП-118; ул. Майская 15−23, 14−28; ул. 14 линия 1−7, 2−16; ул. 16 линия 1−9, 2−14.