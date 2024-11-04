Ростовчан на короткой рабочей неделе ждет отключение электроэнергии

В среду, 6 ноября, запланированы отключения электричества в дома по следующим адресам: ул. Комсомольская 44−80, 51−67; ул. 37-я линия 2−8, 5−23; ул. 39-я линия 1−33, 2−26; ул. Сарьяна 68; ул. 45-я линия 2−14, 1 А, Б, Г, Д, Е. Электричества не будет с 9 до 17 часов. А с 9 до 16 часов отключения пройду на ул. Малюгиной 85−125, 70−100, 127/90; ул. Филимоновская 65−91, 40−66; ул. Варфоломеева 130−172; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41, 26−40; пер. Доломановский 61−73, 70−80; пер. Братский 79−81, 96−98.