Владимир Путин предложил главе авиастроительной корпорации пост врио губернатора Ростовской области: что известно о Юрии Слюсаре

Вечером в понедельник, 4 ноября, президент России Владимир Путин предложил Юрий Слюсарю возглавить Ростовскую область. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.
— Указом Президента Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, — указано в сообщении.
Также с этой встречи представлено короткое видео беседы главы государства и назначенного врио губернатора.
— Мы давно с Вами знакомы и с полной уверенностью могу сказать, что Вы много сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом, — сказал Владимир Путин. — Есть предложение расширить Вашу зону ответственности. И поработать в Ростовской области. Как Вы относитесь к этому предложению?
— Большое спасибо за доверие, за высокое доверие. Для меня это возможность вернуться на мою донскую землю, родину, возглавить регион в этот непростой период, — ответил Юрий Слюсарь. — Ростов — это один из крупнейших субъектов с большим промышленно-сельскохозяйственным потенциалом. Раньше говорили, что Ростов — это ворота Кавказа, а сейчас это, конечно, ворота еще и в значительной степени новых территорий, на которых проживают миллионы наших новых сограждан. Я считаю, что это делает Ростов таким хабом, инфраструктурным центром нового макрорегиона. И это не только вызов, но и возможности импульса для развития области.
Юрий Слюсарь — уроженец Ростова-на-Дону, ему 50 лет. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Известно, что Юрию Слюсарю 50 лет. Уроженец Ростова-на-Дону получил высшее юридическое образование в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова и окончил аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет степень кандидата экономических наук.
Юрий Борисович является членом партии «Единая Россия». Из его партийного досье следует, что свою трудовую деятельность начал в 1996 году, и с тех пор возглавлял ряд предприятий в Москве. В том числе, с 2003 по 2009 год был коммерческим директором ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 до 2007 года занял должность руководителя комитета по обеспечению деятельности — замдиректора вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”.
Юрий Слюсарь является президентом публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация». Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
С 2009 по 2015 годы был помощником министра, директором Департамента авиационной промышленности, заместителем министра промышленности и торговли РФ.
С 2015 года и по сей день является президентом публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», а 2017 год и также по наше время по совместительству — президент ПАО «Корпорация “Иркут”.
Напомним, сегодня действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о своей отставке. Василий Юрьевич руководил регионом с 2010 года.