Владимир Путин предложил главе авиастроительной корпорации пост врио губернатора Ростовской области: что известно о Юрии Слюсаре

— Большое спасибо за доверие, за высокое доверие. Для меня это возможность вернуться на мою донскую землю, родину, возглавить регион в этот непростой период, — ответил Юрий Слюсарь. — Ростов — это один из крупнейших субъектов с большим промышленно-сельскохозяйственным потенциалом. Раньше говорили, что Ростов — это ворота Кавказа, а сейчас это, конечно, ворота еще и в значительной степени новых территорий, на которых проживают миллионы наших новых сограждан. Я считаю, что это делает Ростов таким хабом, инфраструктурным центром нового макрорегиона. И это не только вызов, но и возможности импульса для развития области.