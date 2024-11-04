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Жителей Таганрога предупредили о возможной эвакуации

Из-за сильного ветра в Таганроге может произойти нагон воды.

Источник: Комсомольская правда

Таганрожцев предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации Светлана Камбулова.

Из-за сильного ветра в Таганрогском заливе произошел нагон воды. По данным специалистов, уровень подходит до неблагоприятных отметок, из-за этого может произойти подтопления домов, которые находятся рядом с берегом.

— Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности! — сообщила глава администрации Таганрога.