Жителей Таганрога предупредили о возможной эвакуации

Таганрожцев предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации Светлана Камбулова.
Из-за сильного ветра в Таганрогском заливе произошел нагон воды. По данным специалистов, уровень подходит до неблагоприятных отметок, из-за этого может произойти подтопления домов, которые находятся рядом с берегом.
— Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности! — сообщила глава администрации Таганрога.