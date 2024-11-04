Эрнст заявил, что основатель Apple Стив Джобс стоит в одном ряду с Гитлером

«Вы общение со своими друзьями низводите тоже на звонки, а потом уже на эсэмэски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дали им телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом, низводите и это», — перечислил Эрнст.