Что можно и нельзя делать в Яков день 5 ноября, когда узнают о наступлении зимы

Православная церковь 5 ноября вспоминает святого Иакова. В народе принято праздновать Яков день. Как правило, в указанный день узнают о наступлении зимы.
Что нельзя делать 5 ноября.
Для мужчин плохой приметой считалось не отдать долги к 5 ноября. Все дело в том, что указанное грозило, что можно остаться холостым на протяжении следующего года. Запрещено пить воду натощак. Предки верили, что это грозит безрадостной жизнью. А еще в Яков день нельзя давать взаймы, так как долг не вернется.
Что можно делать 5 ноября.
По традиции, в указанную дату было принято рассыпать крошки на поле от пирога, который пекли на день Казанской иконы Божьей Матери, отмечавшийся 4 ноября. Считалось, что благодаря этому будет хороший урожай.
Согласно приметам, снег предупреждал о том, что зима наступит 22 ноября. Большое количество снега, выпавшее к 5 ноября, говорило о том, что зима выдастся теплой.
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