Что можно и нельзя делать в Яков день 5 ноября, когда узнают о наступлении зимы

Для мужчин плохой приметой считалось не отдать долги к 5 ноября. Все дело в том, что указанное грозило, что можно остаться холостым на протяжении следующего года. Запрещено пить воду натощак. Предки верили, что это грозит безрадостной жизнью. А еще в Яков день нельзя давать взаймы, так как долг не вернется.