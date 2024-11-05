Колдун в элегантной шляпе под елкой, Ланская в золотом платье, а Долина в дизайнерском наряде от модельера из Витебска. Белорусские и российские звезды рассказали о съемках новогодних телепередач

Белорусские и российские звезды приоткрыли интригу о самой заветной ночи года — рассказали о съемках новогодних шоу и телевизионных праздничных программ.
В октябре и ноябре у артистов и телевизионщиков полным ходом идут съемки новогодних шоу — программ, которые зрители увидят в зимние праздники. Артисты нет-нет, да и покажут-расскажут в своих соцсетях о том, что ждет зрителей в новогоднем эфире.
Вот, скажем, певица Алена Ланская недавно поделилась самым настоящим новогодним контентом. Судя по ее соцсетям, Новый, 2025-ый, год уже наступил — по крайней мере на телевидении. К примеру, телеканал СТВ вовсю работает над созданием новогодней музыкально-развлекательной программы.
Съемки новогодних передач нередко стартуют еще в октябре. Фото: личная страница Алены Ланской в соцсети.
К слову, Алена Ланская не стала делать секрета из своего наряда: это будет шикарное, в пайетках, золотое платье. Шикарный лук!
Настроение праздника передается даже через экран гаджета. Фото: личная страница Алены Ланской в соцсети.
Новогодний наряд уже примерил и Дмитрий Колдун.
Подготовка — в самом разгаре. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Белоснежная сорочка, классические брюки с не менее классическими туфлями…
Изначально образ Дмитрия — строгая лаконичность. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Образ мог показаться не просто лаконичным, а даже и скромным, но… Яркие детали и акценты — шляпа и немалых размеров бутоньерка на лацкане пиджака — и вот он, Дмитрий Колдун в самом лучшем своем виде.
Звезды уже отмечают Новый год. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Не просто белорусский соловей, а концентрированная элегантность как она есть. «А я уже под елкой снимаюсь», — с присущим ему чувством юмора сообщил Дмитрий.
Ларису Долину трудно назвать белорусской артисткой, но в том, что она является многолетней и верной поклонницей белорусского дизайнера одежды Татьяны Сычевой нет никаких сомнений.
Артистка давно остановила свой выбор в том числе и на одежде мастера из Витебска. Фото: личная страница Ларисы Долиной в соцсети.
Татьяна Сычева работает в Витебске, и, каждый раз приезжая летом на «Славянский базар», Лариса Долина отправляется к ней в студию-бутик, чтобы как следует обновить гардероб. Самую первую вещь белорусского дизайнере Долина приобрела еще в 2013 году. Значит, уже десять лет Татьяна Сычева и Лариса Долина стилистически одинаково мыслят, а модели белорусского бренда занимают едва ли не главное место в гардеробе популярной певицы.
Недавно у себя в соцсетях Лариса Долина сообщила всем поклонникам (только в одной из соцсетей у нее больше полумиллиона фолловеров) — сезон съемок новогодних программ стартовал!
Певица плотно задействована на съемочных площадках. Фото: личная страница Ларисы Долиной в соцсети.
«Ну вот и началось… Точнее, начались новогодние съемки. Это образ в одном из новогодних проектов на федеральном канале. Как вам? Я люблю меняться и экспериментировать с костюмами и, учитывая, что мне снова удалось скинуть несколько лишних килограмм, выбор стал шире», — написал Лариса Долина.
«Я бесконечно благодарна моим любимым дизайнерам Гоге Никабадзе, Джемалу Махмудову и Татьяне Сычевой за то, что ежегодно одевают меня к новогодним съемках!» — добавила Долина, отметив аккаунт белорусского модельера.
Подписчики стильный образ похудевшей Ларисы Александровны оценили предновогодним «ура!». В комментариях очень быстро разлилась приятная атмосфера ожидания Нового года, а подписчицы периодически делятся друг с другом идеями о том, в каком наряде встречать 2025 год, год древесной зеленой змеи. Спойлер: рекомендуют остановиться на зеленом, но немаловажен и оттенок, оптимально — холодные изумрудные, темно-зеленые и травяные цвета.
Ранее мы писали о том скандале, в который попала уроженка Минска певица Бьянка (вот тут про любовные признания и интригу, которая пока таковой и остается).