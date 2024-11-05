Колдун в элегантной шляпе под елкой, Ланская в золотом платье, а Долина в дизайнерском наряде от модельера из Витебска. Белорусские и российские звезды рассказали о съемках новогодних телепередач

Татьяна Сычева работает в Витебске, и, каждый раз приезжая летом на «Славянский базар», Лариса Долина отправляется к ней в студию-бутик, чтобы как следует обновить гардероб. Самую первую вещь белорусского дизайнере Долина приобрела еще в 2013 году. Значит, уже десять лет Татьяна Сычева и Лариса Долина стилистически одинаково мыслят, а модели белорусского бренда занимают едва ли не главное место в гардеробе популярной певицы.