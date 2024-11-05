Правила передвижения: режиссер Литвиненко устроил шоу, Басков спел с Серёгой

Поклонники изобразительного искусства на прошлой неделе изучали новое пространство Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной и масштабную ретроспективу «Передвижники». В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялись светские премьеры спортивной драмы «Федя. Народный футболист», сериалов «Плевако» и «Дайте шоу». А Николай Басков на закрытом концерте презентовал совместную песню со звездой начала двухтысячных — рэпером Серёгой. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Открытие выставки «Передвижники».
Одним из главных культурных событий прошлой недели стало открытие нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной, которое состоялось во вторник 29 октября. Дебютировать решено было масштабной ретроспективой «Передвижники», с произведений которых и начиналась история собрания музея.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Герои светской хроники, среди которых ценителей немало, пропустить событие, конечно, не могли. Их взору предстали «Грачи прилетели» Саврасова и «Охотники на привале» Перова, «Утро стрелецкой казни» Сурикова, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Ге и многие другие работы. Кроме того, в одном из залов расположилась мультимедийная зона с произведениями передвижников на больших экранах и с копиями различных документов в витринах. Подробнее об увиденном писал обозреватель «Известий», который стал одним из первых посетителей пространства и выставки.
Премьеры «Федя. Народный футболист», «Плевако» и «Дайте шоу».
Отметились в светской повестке на прошлой неделе не только представители мира арта, но и, традиционно, кино, у которых сейчас насыщенная пора после летнего затишья. Пока в информационном поле не утихали споры о причинах очередного переноса релиза сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова, в столичном кинотеатре «Октябрь» представили несколько других проектов. В понедельник 28 октября в его стенах прошла премьера спортивной драмы «Федя. Народный футболист» про легенду московского «Спартака» Фёдора Черенкова. Сыграл его молодой актер Станислав Румянцев.
На следующий день показывали исторический детектив «Плевако». Главными звездами вечера стали режиссер проекта Анна Матисон и исполнитель главной роли Сергей Безруков. Пара вместе позировала на красной ковровой дорожке. Играет Безруков, стоит отметить, не самого Федора Плевако, а Николая Федоровича Плевако, который стал художественным воплощением выдающегося адвоката и оратора XIX века.
Фото: PremierАнна Матисон и Сергей Безруков.
В четверг, 31 октября, кинотеатр принимал следующую светскую премьеру — сериала-скандала (так его определяют создатели) «Дайте шоу» про изнанку российских ток-шоу и шоу-бизнеса. Снял проект режиссер Дмитрий Литвиненко. Главные роли исполнили Милош Бикович и Анастасия Красовская. В центре сюжета поп-звезда Кирилл Артемьев, которого обвиняют в изнасиловании девушки. Апогеем разбирательств оказывается участие обоих в скандальном ток-шоу. Ведущего передачи сыграл Игорь Верник.
— Это отчасти собирательный образ, отчасти придуманный герой, конечно, потому что такого персонажа нет, мы его сочинили вместе с режиссером, с авторами. Но в нем много черт от тех людей, которые населяют эту прекрасную и сложную, непростую планету под названием «Телевидение», — рассказал он журналистам во время премьерного показа о своем герое.
Богат проект и на камео — Севиль из Artik & Asti, Дима Билан, Николай Басков, Алсу, Анатолий Цой, Доминик Джокер. Явка на премьере была внушительной. Появились участники «Дайте шоу» и их коллеги по цеху. Отметились Александр Петров с супругой, Софья Синицына, Григорий и Вадим Верники, Слава Копейкин, Иван Добронравов и многие другие.
Алсу, Басков, Серёга и GAYAZOV$ BROTHER$ на «Вечернем звуке».
Поговаривали, что после показа первых серий «Дайте шоу» команда отмечала премьеру в одном из столичных клубов. Вечеринка была закрытой, поэтому светские журналисты сразу после дорожки устремились на другое мероприятие, как и некоторые гости премьеры. В пространстве «Студио» состоялся юбилейный, 10-й, «Вечерний Звук» — это серия закрытых концертов, где артисты презентуют свои новые песни. Среди них молодые и опытные музыканты, но в этот раз в лайнапе в основном были ветераны сцены. Пожалуй, самым неожиданным гостем за всю историю ивента стал рэпер Серёга, о котором в последние годы слышно было не так много.
— Я чемпион мира по пряткам. Потерять Серёгу — не главное, что можно потерять в жизни. Главное — честь и совесть не потерять, — отшутился он на вопрос о том, где был все это время.
Исполнитель пацанских хитов «Черный бумер» и «Возле дома твоего» презентовал неожиданную коллаборацию — песню «Криминальное чтиво» с Николаем Басковым. За ностальгию в этот вечер отвечала и Алсу, которая помимо новой композиции в унисон с собравшимися пела «Зимний сон». А за коллективное творчество — Джиган, Севиль (Artik&Asti) и Niletto, которые выпустили совместный трек «Худи». Среди героев вечера также были братья GAYAZOV$ BROTHER$, Ольга Серябкина и ДжаЯмми.
Модный показ в особняке Леман.
Взяли слово на прошлой неделе и представители модной индустрии. 30 октября в старинном особняке Леман прошел показ коллекции дизайнера Юлии Киселевой, посвященный сезону-2024/25.
Автор обратилась к вечной классике в коричневом, зеленом, песочном, винном и синем цветах. А в качестве моделей пригласила актрис, певиц, блогеров и телеведущих. На подиум вышли Светлана Степанковская, Катя Кабак, Марина Ермошкина, Екатерина Молоховская и другие. Закрывала вечер музыкальная группа «Кай и Гетера».