Правила передвижения: режиссер Литвиненко устроил шоу, Басков спел с Серёгой

Поговаривали, что после показа первых серий «Дайте шоу» команда отмечала премьеру в одном из столичных клубов. Вечеринка была закрытой, поэтому светские журналисты сразу после дорожки устремились на другое мероприятие, как и некоторые гости премьеры. В пространстве «Студио» состоялся юбилейный, 10-й, «Вечерний Звук» — это серия закрытых концертов, где артисты презентуют свои новые песни. Среди них молодые и опытные музыканты, но в этот раз в лайнапе в основном были ветераны сцены. Пожалуй, самым неожиданным гостем за всю историю ивента стал рэпер Серёга, о котором в последние годы слышно было не так много.