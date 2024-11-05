Чеховский прообраз: Эдуард Бояков поставил сиквел «Трех сестер»

Муж денег не зарабатывает — работает секретарем в земской управе. Из подающего надежды ученого мужа он превратился в домоседа. Средняя сестра Маша влюбляется в офицера Вершинина. Он красиво говорит, и адюльтер с девушкой для него не повод бросить семью с двумя детьми. И у Наташи есть связь на стороне — Михаил Протопопов. Все о нем говорят, но никто не видел. Он начальник ее мужа Андрея. Происхождение второго ребенка в семье родственники тоже поставили под вопрос. Сестры рвутся в Москву, в Москву, только никак не решатся. Одни разговоры.