Чеховский прообраз: Эдуард Бояков поставил сиквел «Трех сестер»

В Новом театре под руководством Эдуарда Боякова состоялась премьера спектакля «Розовое платье». Постановка худрука по пьесе Наталии Мошиной — своеобразное продолжение классической пьесы Антона Чехова «Три сестры». Главной героиней драматург вывела Наташу Прозорову. Невестка трех сестер, презираемая ими, спустя 30 лет высказывает все обиды. Зрители полностью погружаются в мир героини. Вместе с артистами в полумраке они передвигаются по особняку на Мясницкой. «Известия» побывали на премьере и оценили оригинальный подход создателей спектакля.
Отвергнутый МХАТом.
Новый театр отличается своим оригинальным подходом к представлениям. Гостей премьеры на входе встречали распорядители в белых париках. Каждому они надевали на руку разноцветные браслеты. Согласно цвету, гостям предложили пройти в разные залы особняка на Мясницкой. Прежде в нем располагалась усадьба Салтыковых — Чертковых.
Спектакль «Розовое платье» переживает второе рождение. Три года назад Эдуард Бояков уже поставил его на сцене МХАТ имени Горького. Продолжение легендарного спектакля Немировича-Данченко, сиквел чеховской пьесы «Три сестры», действие которого происходит в советской России, представили в октябре 2021 года на большой сцене театра.
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард КорниенкоРежиссер-постановщик спектакля «Розовое платье» в Новом Театре Эдуард Бояков.
Главную роль тогда, как и сейчас, исполнила Ирина Линдт. На тот момент она была в труппе МХАТ имени Горького. С тех пор в жизни постановщиков многое изменилось. «Розовое платье» не провисело в афише МХАТа и месяц. Его сыграли раз, а в ноябре в театре случился новый худрук — Владимир Кехман. И Эдуард Бояков со своими постановками отправился в историю. Но, обретя свободу, режиссер организовал Новый театр и теперь сам решает, что и как ставить.
Усадьба Салтыковых — Чертковых полна эстетического великолепия. Тут и лепнина на потолке, и дубовая гостиная, и проходные комнаты. По ним зрителей проводили молодые артисты труппы Нового театра под руководством Эдуарда Боякова, одетые в соответствии с антуражем. Для тех, кто не знаком с пьесой Чехова «Три сестры», и для тех, кто позабыл ее содержание, актеры в образе героев рассказывали предысторию произведения. Нарушила их повествование ворвавшаяся со своими ремарками старушка в синем халате уборщицы со шваброй в руках. Слушать ее не захотели и прогнали.
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко.
Когда гости дошли до зрительного зала, обнаружили на сцене ту же уборщицу. Она старательно натирала сцену. И с третьим звонком старушка не покинула подмостки, а только скомандовала: «Выключите вы это! Слушать невозможно!» Перед зрителями была главная героиня — Наталья Прозорова.
Второе пришествие Линдт.
Пока зрители рассаживались на свои места, фоном шла аудиоверсия старого мхатовского спектакля «Три сестры». И это напоминание раздражало постаревшую Наташу. Она начала рассказ о том, как попала в семью генерала. Как его единственный сын позвал замуж и как она сразу не понравилась родне.
«Вы себе не представляете, как трудно быть женой мужчины, у которого три сестры», — начала свой рассказ постаревшая Наташа.
Действие происходит в 1932 году. Прошло 30 лет с финала пьесы Чехова, в которой три сестры Прозоровы — Ольга, Маша и Ирина грезили Москвой. Но их время ушло. Чем они заняты, живы ли? Неизвестно. Зато пришло время Натальи Прозоровой. Житие в барской усадьбе она сменила на работу уборщицей.
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко.
В «Трех сестрах» Чехов противопоставлял интеллигентной семье генерала Прозорова молодку с начищенными полными щечками, которая очаровала генеральского сына и вошла в семью. Ее первое появление в доме запомнилось всем. Наталья Ивановна пришла в розовом платье с зеленым поясом. Ольга тут же сделала замечание: «На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо!» — «Разве есть примета?» — «Нет, просто не идет… и как-то странно…» А Андрей считал ее принцессой грез.
В отличие от сестер Наташа родила двух наследников. Но ее мещанская натура, по мнению интеллигентных бездельниц, стала разрушительна для их брата, да и вообще для семьи Прозоровых. Сестры испытывали к ней презрение и не смогли это пересилить. А ведь у Наташи на всё есть объяснение и своему поведению и реакции родственниц.
Муж денег не зарабатывает — работает секретарем в земской управе. Из подающего надежды ученого мужа он превратился в домоседа. Средняя сестра Маша влюбляется в офицера Вершинина. Он красиво говорит, и адюльтер с девушкой для него не повод бросить семью с двумя детьми. И у Наташи есть связь на стороне — Михаил Протопопов. Все о нем говорят, но никто не видел. Он начальник ее мужа Андрея. Происхождение второго ребенка в семье родственники тоже поставили под вопрос. Сестры рвутся в Москву, в Москву, только никак не решатся. Одни разговоры.
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко.
Тем временем Наташа подмяла этих мечтательниц под себя. Теперь она командует в доме Прозоровых. Выгоняет старую няньку. А комнату Ирины отбирает для новорожденного сына Бобика. И за это всё из «принцессы грез» Наташа превратилась в «шершавое животное».
Жизнь, судьба и розовое платье.
В спектакле Эдуарда Боякова образ Натальи Ивановны переосмыслен. Драматург Наталия Мошина в своей пьесе обосновала все поступки невестки трех сестер. И построила повествование в форме воспоминаний той, которую когда-то отвергли. Мошина взяла на себя смелость придумать биографию героине Чехова. И с классикой обошлась деликатно. А как оно могло бы быть, если бы…
Жизнь, судьба, мотивации Натальи Ивановны после просмотра спектакля «Розовое платье» становятся объяснимы. И никакое Наташа не «шершавое животное», а просто несчастная женщина, которая шла к своему счастью вопреки мнению и желанию окружающих. В ином свете видится и сама чеховская история: герои «Трех сестер» предстают в спектакле на пороге страшных событий, перед началом революции и Гражданской войны.
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко.
Авторы спектакля деликатно относятся к чеховскому пространству, создавая при этом свой чеховский мир, в котором Наташа оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи Прозоровых. Семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.
По словам Эдуарда Боякова, пьеса Наталии Мошиной разрушает стереотипы, установленные в советский период с его культом Чехова, когда было принято чрезмерно романтизировать чеховских героев. В спектакле зритель видит персонажей «Трех сестер» глазами Наташи, кстати, принадлежавшей к тому же сословию, что и сам Чехов, который, как известно, не был дворянином в отличие от сестер Прозоровых.
«Мы вдруг понимаем, что у этих героинь нет детей, нет семей, нет верности, нет веры, нет любви… — говорит Эдуард Бояков. — И это ошеломляет, потому что сам Чехов видит их именно такими».
Фото: ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко.
Выходя из зала, гости могли обсудить увиденное за чашкой чая. Его наливали из больших самоваров. На угощение — конфетки, бараночки. Создатели спектакля продумали мельчайшие детали. Им удалось оставить приятное впечатление от зрелища, которое оказалось полным погружением в материал и эпоху.