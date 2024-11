Играют все: чем удивил фестиваль восточной культуры Hinode

Однако главной интригой Hinode стал фестиваль Console Gaming Festival (CGF), организованный компанией «Ачивка» — это импортер в Россию игр и другой продукции компании Nintendo. В центре зала установили игровые консоли с баннерами видеоигр. Посетителям были представлены как новые The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и ремейк Silent Hill 2, так и уже известные Assassin’s Creed Mirage, GTA V, «Ведьмак 3: Дикая охота». Всего больше 50 названий самых разных жанров.