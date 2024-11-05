Играют все: чем удивил фестиваль восточной культуры Hinode

В Москве завершился фестиваль восточной культуры Hinode — 3 и 4 ноября он собирал поклонников Азии на площадке Main Stage. Параллельно с ним прошел первый фестиваль видеоигр CGF — гейм-ивент семейного формата, позволяющий познакомиться с новинками на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox. До пандемии Hinode собирал десятки тысяч участников. Нынешний фестиваль прошел гораздо скромнее: последствия длительной паузы более чем ощутимы. Организаторы даже решили сделать второй день бесплатным. «Известия» побывали на Hinode и CGF и рассказывают, чего ждать от фестивалей, фактически заменивших масштабные Comic Con Russia и «Игромир».
Hinode позиционируется как фестиваль восточной культуры.
Еще совсем недавно Hinode Power Japan был главным фестивалем традиционной и современной японской культуры если не во всей России, то как минимум в Москве. Тысячи человек с 2011 года собирались ежегодно в 75-м павильоне ВДНХ, чтобы познакомиться с техниками каллиграфии и монохромной живописи суми-э, попробовать настоящую японскую еду, собрать икебану или сложить оригами, послушать традиционную музыку, познакомиться с новинками манги, аниме и, конечно же, посмотреть на ярчайшее дефиле косплееров.
А собирались на Hinode только лучшие, поскольку именно здесь проходил отборочный конкурс косплея, по итогам которого победитель представлял Россию на мировом конкурсе World Cosplay Summit в Японии. Судили российский этап звезды японского косплея.
Организатором Hinode неизменно выступает группа компаний «Японский дом», уже больше 40 лет занимающаяся проектами, посвященными знакомству с Японией. В традиционном формате Hinode последний раз проходил в 2019 году. И хотя политики утверждают, что на официальном уровне отношения между Россией и Японией в настоящее время находятся на самом низком уровне, интерес в нашей стране к японской культуре не сбавляет оборотов. Hinode вернулся в Москву спустя пять лет, правда, теперь это фестиваль восточной культуры, но Япония по-прежнему в ее авангарде.
— Мы надеемся, что сможем вернуться на тот уровень, который был до [пандемии]. Для нас это сейчас тоже большой вызов. Конечно, пауза была длинная, она не дает нам пока возможности собирать людей, как это было раньше. Но мы правда надеемся, что мы можем вернуть нашу аудиторию. Мы верим, что люди и культура могут восстановить хорошие отношения, — сказал «Известиям» председатель фестиваля Hinode Иори Эндо.
Нынешний Hinode действительно прошел скромнее по количеству посетителей, чем в прошлые годы. И хотя у основной сцены Main Stage оба дня было довольно плотно, сказать, что как в прошлые годы Hinode собрал тысячи поклонников Японии, нельзя. При этом сама программа осталась такой же насыщенной и максимально погружающей гостей фестиваля как в японские традиции, так и в ее современность.
Возобновленный Hinode открылся 3 ноября с выступления российской танцевальной группы «Кисэки-но-хана». Девушки в традиционных японских кимоно и прическах исполнили специальный танец фестиваля. Позже они снова поднялись на главную сцену уже с мастером японского танца нихон-буе Фудзимой Сиэно. Фудзима-сэнсей — мастер высшей категории главной школы «Фудзима» в Токио и член Ассоциации японского классического танца, которая приезжала в Россию неоднократно. Пять лет спустя Москву посетила и японская художница, мастер японской монохромной живописи тушью Такэдзава Митиё, которая рисовала на сцене под музыку композитора Петра Чайковского.
— Я не была в России целых пять лет и была очень рада снова сюда приехать. Здесь меня всегда тепло и радостно встречают, — рассказала «Известиям» художница.
Музыкальным хедлайнером всего фестиваля стала группа барабанщиков Цую Хомпо. Цуюки Кадзухиро, Гото Сюдзи и Ота Акира исполнили энергичные национальные мотивы на японских барабанах вадайко.
Однако главным событием всего Hinode по традиции стал конкурс косплея, собравший внушительную толпу зрителей. Раз за разом на сцене появлялись ожившие герои японских аниме и видеоигр: Naruto, Genshin Impact, «Унесенные призраками», Code Geass, Hades.
Наиболее волнующая часть косплей-программы — групповой конкурс Big Size Defile. Здесь командам необходимо было под фонограмму разыграть заранее подготовленную сцену. Жюри оценивало не только качество костюмов, грима и полноразмерных декораций, но и раскрытие характера персонажей, владение их характерными жестами и даже оружием.
— Раньше у нас косплееры ездили в Японию представлять Россию на World Cosplay Summit. Сейчас они ездят в Японию на другой фестиваль, а также на фестиваль в Индию. Почему Индия? Когда мы поняли, что не можем участвовать в чемпионате в Японии, то решили обратиться в БРИКС. И Индия сказала, что готова принимать косплееров из России, — пояснил Иори Эндо.
«Ачивка» провела первый фестиваль видеоигр для всей семьи.
Однако главной интригой Hinode стал фестиваль Console Gaming Festival (CGF), организованный компанией «Ачивка» — это импортер в Россию игр и другой продукции компании Nintendo. В центре зала установили игровые консоли с баннерами видеоигр. Посетителям были представлены как новые The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и ремейк Silent Hill 2, так и уже известные Assassin’s Creed Mirage, GTA V, «Ведьмак 3: Дикая охота». Всего больше 50 названий самых разных жанров.
На долю секунды можно было ощутить атмосферу старого доброго «Игромира» — выставки компьютерных игр, которая проходила вместе с фестивалем Comic Con Russia. Однако, по словам генерального директора «Ачивки», бывшего главы «Nintendo Россия» Яши Хаддажи, CGF, в отличие от «Игромира», — «история не нишевая и ориентированная исключительно на геймеров; новый фестиваль — семейная история».
Организаторы намерены показать, что мир консольных видеоигр разнообразен и каждый может найти то, что ему по душе. Этим и обусловлен тот факт, что преобладающее большинство представленных на CGF видеоигр уже вышли.
— Мне нравится, когда мероприятия проходят парно, как в этом случае. Это дает гостям чуть больше выбора, соответственно, придет и больше посетителей, которые познакомятся с чем-то новым. Например, на Hinode приходят фанаты японской культуры, но здесь они также могут познакомиться с культурой видеоигр и наоборот, — рассказал Хаддажи. — Поэтому я решил сделать семейное мероприятие, куда могут приходить абсолютно все, играть в игры разных жанров и на всех платформах. Это Console Gaming Festival, значит, это иностранные товары — PS5, Xbox и Switch — и только иностранные игры.
Отвечая на вопрос «Известий», есть ли у CGF амбиции заменить «Игромир», Хаддажи заявил, что концепция этого фестиваля осталась в прошлом, поскольку крупные издатели видеоигр после ковида прекратили поставку еще не вышедших новинок на мероприятия, чтобы у обычных игроков была возможность оценить их до релиза.
— Теперь так делают только для СМИ. Поэтому концепт «Игромира», какой он у нас когда-то был, мертв. Он больше не может существовать как раньше, — сказал он.
В планах у организаторов Console Gaming Festival сделать фестиваль ежегодным. Хаддажи подтвердил «Известиям», что в следующем году его фестиваль видеоигр опять пройдет в связке с Hinode, но уже в новом месте. Локацию гендиректор «Ачивки» пока не раскрывает, но, по его словам, вместимость будет аналогична площадке Main Stage.
— Я хочу растить CGF, мы будем проводить его каждый год. Будем наблюдать, как меняется ситуация, но я не оставлю эту нишу умирать. Я ее поддержу до конца. Мы также планируем расширять Console Gaming Festival, будем заявлять турнир, делать шоу с лучшими игроками по лучшим играм. Возможно, включим и ретроаспект в играх. В этом году нам было важно запуститься, чтобы люди, которым понравится это мероприятие, вернулись в следующий раз, — сказал собеседник «Известий».
Не меньше, чем гейм-индустрия, посетителей интересовали традиционные азиатские игры и забавы на втором этаже Main Stage. Здесь гостям предлагали сыграть в настольную игру го, вместе с японским сенсеем собрать икебану или научиться писать свое имя буквами азбуки катакана. Что ждет Hinode в будущем, не берется прогнозировать даже председатель фестиваля Иори Эндо. Некогда крупнейший гик-ивент в поиске новых способов привлечь новую аудиторию и вдохнуть в фестиваль новую жизнь.