Играют все: чем удивил фестиваль восточной культуры Hinode

— Мне нравится, когда мероприятия проходят парно, как в этом случае. Это дает гостям чуть больше выбора, соответственно, придет и больше посетителей, которые познакомятся с чем-то новым. Например, на Hinode приходят фанаты японской культуры, но здесь они также могут познакомиться с культурой видеоигр и наоборот, — рассказал Хаддажи. — Поэтому я решил сделать семейное мероприятие, куда могут приходить абсолютно все, играть в игры разных жанров и на всех платформах. Это Console Gaming Festival, значит, это иностранные товары — PS5, Xbox и Switch — и только иностранные игры.