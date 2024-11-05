15-километровая пробка образовалась на казахстанско-российской границе

Ситуация усугубляется тем, что на месте нет столовых и туалетов. Среди водителей не только казахстанцы, но и граждане других стран СНГ.
Причина пробки — система платного электронного пропуска, которую ввели на границе. Этот пропуск действует лишь 24 часа. Водители отмечают, что срок электронного документа истекает — и им надо платить опять. Но никакой разъяснительной работы нет.
«Мы стоим здесь без еды и воды. Почему мы должны платить за пропуск каждые сутки, когда даже элементарных условий нет?» — сетует водитель из Атырау Думан Айтжанов.
По данным местных СМИ, комментария департамента пограничной службы по Атырауской области пока нет, но представители ведомства обещали дать разъяснения.