Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Авиационная компания Air France временно остановила свои рейсы над районом Красного моря до новых распоряжений. Это решение было принято после того, как пилоты заметили в небе странный светящийся объект во время полета над Суданом, информирует AFP со ссылкой на заявление авиакомпании.
«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», — указано в официальном сообщении.
В компании Air France также сообщили, что были откорректированы маршруты определенных рейсов, часть самолетов вернулась в исходные аэропорты. Из-за установленных ограничений увеличилась продолжительность полетов по четырем направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты указанных стран до дальнейшего уведомления в связи с угрозой безопасности. Позже ограничения смягчили.