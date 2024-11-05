Таллахасси
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Светящийся объект был обнаружен во время полета над Суданом.

Источник: Аргументы и факты

Авиационная компания Air France временно остановила свои рейсы над районом Красного моря до новых распоряжений. Это решение было принято после того, как пилоты заметили в небе странный светящийся объект во время полета над Суданом, информирует AFP со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», — указано в официальном сообщении.

В компании Air France также сообщили, что были откорректированы маршруты определенных рейсов, часть самолетов вернулась в исходные аэропорты. Из-за установленных ограничений увеличилась продолжительность полетов по четырем направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты указанных стран до дальнейшего уведомления в связи с угрозой безопасности. Позже ограничения смягчили.