Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 ноября 2024

Пока погода в Иркутске 5 ноября 2024 радует сибиряков своим теплом, в остальных частях региона прогнозируют морозы. Так, в Катангском и северо-восточных районах столбик термометра опустится до −21…-26. В остальных частях средняя температура будет −11…-16. Также на севере области пройдет снег. Скорость ветра будет 14 м/с.