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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 ноября 2024

До +7 потеплеет в Иркутске 5 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 5 ноября 2024 обещает быть без осадков. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +5 градусов. При этом ночью держался хороший минус.

Погода в Иркутске 5 ноября 2024.

— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −4…-6, днем +5…+7, — поделились метеорологи.

Пока погода в Иркутске 5 ноября 2024 радует сибиряков своим теплом, в остальных частях региона прогнозируют морозы. Так, в Катангском и северо-восточных районах столбик термометра опустится до −21…-26. В остальных частях средняя температура будет −11…-16. Также на севере области пройдет снег. Скорость ветра будет 14 м/с.