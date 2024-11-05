Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 ноября 2024

Погода в Иркутске 5 ноября 2024 обещает быть без осадков. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +5 градусов. При этом ночью держался хороший минус.
Погода в Иркутске 5 ноября 2024.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −4…-6, днем +5…+7, — поделились метеорологи.
Пока погода в Иркутске 5 ноября 2024 радует сибиряков своим теплом, в остальных частях региона прогнозируют морозы. Так, в Катангском и северо-восточных районах столбик термометра опустится до −21…-26. В остальных частях средняя температура будет −11…-16. Также на севере области пройдет снег. Скорость ветра будет 14 м/с.